Emprender en Estados Unidos

Para triunfar en este país hay que empezar con la actitud correcta y el pie derecho

Estados Unidos es el mercado más grande del mundo, y puesto que es un país que cuenta con una gran libertad económica, es un excelente sitio para invertir y crear tu propio negocio. Como en todo, no puedo decir que será fácil, requerirá de mucho trabajo y esfuerzo, ya estamos hablando de alta competencia y de que prácticamente todo ha sido creado.

Entonces haz que ese negocio que sueñas sea creativo e innovador, en un campo poco explotado y que ofrezca un producto o servicio que apele a un nicho de mercado, en vez de enfocarte en el mercado masivo que ya está muy saturado. Para triunfar en Estados Unidos, hay que empezar con la actitud correcta y el pie derecho.

Generar una tormenta de ideas: cuando estés pensando en montar un negocio es importante no limitarte en cuanto a las ideas. Puedes indagar, escuchar las sugerencias de amigos y familiares, pensar en asociarte con otras personas que tengan una serie de habilidades distintas a las tuyas. Cuando ya tengas bien definida esa idea, es esencial hacer un estudio de mercado en la zona donde quieres prestar el servicio. Puedes hacerlo tú misma o contratar los servicios de una empresa especializada en estudios de marketing. Ya con ese estudio, podrás analizar la factibilidad del negocio de forma objetiva y realista.

Asesorarte muy bien en cuanto a los trámites legales y comerciales: si no eres residente de Estados Unidos, pero quieres vivir aquí, hay una variedad de visas de inversionistas a las que puedes aplicar con tu negocio. En este caso, consigue la ayuda de un abogado de inmigración reconocido, con suficientes referencias y experiencia, y de un contador que además te podrá ayudar con los trámites legales del negocio (creación de la empresa, declaración de renta, etc.).

Levantar el capital: si no cuentas con el capital necesario para iniciar tu negocio por ti misma, no te preocupes. La mayoría de los negocios comienzan con capital que proviene de inversionistas o del banco. Antes de iniciar la gira para captar inversionistas con tu proyecto, debes realizar un buen plan de negocios. A veces más importante que el plan de negocios como tal, es la pasión y el convencimiento que demuestres al vender tu idea de negocio. No puedes ser tímida, debes crear una red de contactos empresariales, a través de las organizaciones empresariales locales y regionales. Esa red de contactos puede ser de mucha ayuda para levantar el capital.

Por último, debes estar muy consciente de que se necesita tiempo, esfuerzo y disciplina para que el negocio surja: la perseverancia es la palabra clave aquí. Los negocios usualmente no florecen de un día para otro. Hay que ser muy flexible para adaptarse a los cambios de circunstancias y de cultura y mantener tu negocio actualizado para conservar y satisfacer a tus clientes. Recuerda que un cliente satisfecho es la mejor publicidad y referencia de todas.

