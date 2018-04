Pumas buscará acortar hegemonía americanista en Liguillas

El equipo de David Patiño, ausente año y medio de la fiesta, se enfrentará a América por décima ocasión en fases finales

No fue el mejor cierre de campeonato. El empate (1-1) con Querétaro no satisfizo a muchos, pero aseguró la presencia de los Pumas en la Liguilla. No es poca cosa para un equipo que vio las dos fases finales de 2017 por televisión y sólo pudo meterse a la fase final por segunda ocasión en los últimos cinco torneos.

Así, gracias a rescatar siete de los últimos nueve puntos en disputa, el equipo de David Patiño se coló a la Liguilla en el séptimo puesto y enfrentará en los cuartos de Final al América, un rival que siempre se la indigestado en instancias decisivas, pero al que supo eliminar la más reciente ocasión que se enfrentaron en las semifinales del Apertura 2015.

Será la décima ocasión que Pumas y Águilas coincidan en fases finales. Esta rivalidad creció justamente en el entorno de series decisivas, ya que en tres ocasiones les tocó definir el campeonato, al protagonizar las finales de 1984-85, 1987-88 y 1990-91; en las dos primeras América se proclamó campeón y en la última fue Universidad Nacional el que se quedó con la gloria.

En esas nueve liguillas en las que se enfrentaron acumularon 19 partidos, y el saldo deja ver una clara supremacía de América que ganó 10 de esos juegos a cambio de sólo cuatro triunfos universitarios y cinco empates.

Aunque David Patiño vivirá su primera liguilla al mando de los Pumas, en su carrera como entrenador ya dirigió en una fase final, al mando de Morelia, en el Apertura 2007 y en aquella ocasión le tocó enfrentarse al América en la ronda de repesca logrando eliminar a las Águilas por global de 3-1 luego de ganar en la ida 3-0 en el Morelos y perder por sólo 0-1 en el Azteca.