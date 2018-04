VIDEO: Rodrigo Koxa bate récord al dominar la ola más grande en la historia del surf

El brasileño hizo historia

Un brasileño pasó a la historia al ser certificado como el surfista que dominó la ola más grande en la historia de ese deporte.

Rodrigo Koxa se deslizó sobre una ola de 80 pies en la costa de Nazaré, Portugal. El hecho ocurrió en noviembre de 2017 pero este lunes fue certificado por la Liga Mundial de Surf. El récord anterior era de Garrett McNamara, que dominó una ola de 78 pies en 2011.

“Tuve un sueño estupendo la noche anterior en el que me decía ‘tienes que ir derecho, tienes que ir derecho’. No sé que significaba pero es como si alguien me hubiera hablado”, dijo Koxa a la revista Surfing.

Koxa fue ganador del Premio a la 0la más grande de 2018 en los Big Wave Awards.