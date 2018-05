La lista completa de los estrenos en HBO durante mayo de 2018

Entre las series y películas hay producciones hispanas de talla internacional

Accede a la lista completa de contenidos que se estrenarán en HBO este mes de mayo de 2018. Tu red de streaming Tv llega cargada de excelentes series y películas.

Disponible a partir del 1º de mayo

A Sound of Thunder

Avatar

Cleopatra

Dead Calm

Dude, Where’s My Car?

Eurotrip (Unrated Version)

Garden State

In the Cut (Director’s Cut)

Kill the Messenger

Maps to the Stars

The Newton Boys

Seabiscuit

Secretary

Star Trek: Nemesis

You’ve Got Mail

Wolves at the Door

Hijo por Hijo (a.k.a Child for Child)

Disponible a partir del 3 de mayo

Lady Macbeth

Disponible a partir del 4 de mayo

La cordillera (a.k.a The Summit)

Disponible a partir del 5 de mayo

2018 Rock and Roll Hall of Fame Induction Ceremony

The Lego Ninjago Movie

Disponible a partir del 7 de mayo

A Dangerous Son

Asian Pacific American Visionaries Short Film Competition Finalists: Jiejie, June, and Remittance

Disponible a partir del 11 de mayo

La educación del Rey (a.k.a. Rey’s Education)

Disponible a partir del 12 de mayo

Dunkirk

Disponible a partir del 19 de mayo

Fahrenheit 451

Disponible a partir del 21 de mayo

The Final Year

Disponible a partir del 26 de mayo

The Tale

Patti Cake$

Disponible a partir del 27 de mayo

Fist Fight

Esta selección está pensada para Estados Unidos. HBO no ofrece los mismos contenidos en todos los países.