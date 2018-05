Video: Wendolee responde a conductor de ‘Ventaneando’ que la llamó gorda

Durante una emisión del programa, Pedro Sola y Daniel Bisogno hablaron del físico de la cantante

Wendolee Ayala puso en su lugar a Pedro Sola y Daniel Bisogno después de que la llamaran “gorda”.

Fue durante el programa ‘Ventaneando’ que los conductores hablaron sobre la cantante, diciendo que para entrar al reality show ‘La Academia’ sólo se necesita tener talento, que el físico no importa, ya que la originaria de Coahuila estaba pasada de peso y logró quedarse.

“Wendolee nunca bajó, estaba bien gorda…“, señala Sola, a lo que sus compañeros les responden que, tal vez en La Academia 2018, a varios sí los pongan a dieta.

Horas después, Ayala les contestó que si ella estaba gorda era su problema y que ellos no sabían todo lo que había tenido que pasar.

“Así nací, con este metabolismo y cuerpo, y siempre intentaré sentirme bien y saludable. Cuando no me sienta bien tomaré medidas estrictas, mientras tanto, no me limito a vivir infeliz“, dijo en Facebook.

Mientras que sus fans le aplaudían esto, Wendolee celebró que pudiera tener salud, gente que la quiere y que no la juzgan por su cuerpo.

“Prefiero estar en el sube y baja FELIZ! A viendo pasar los días encerrada en un gym con la panza plana pero sin vivir! Todo debe de tener un balance… ni tan gorda ni tan buena (sic) … pura vida GORDIBUENA“.

ASÍ LO DIJO

“Toda mi vida he lidiado con subidas y bajadas de peso… afectada por muchas situaciones a mi alrededor, hay veces que todo en mi vida se acomoda para poder seguir una dieta, ¡y bajo!”.

Wendolee Ayala, cantante