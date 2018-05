El Cinco de mayo se toma la ciudad

Celebra esta fiesta mexicana en los diversos condados de Nueva York con actividades para toda la familia

Únete a la tradicional celebración del Cinco de mayo y explora la cultura mexicana a través de diversas actividades que tendrán lugar en toda la ciudad.

Esta fiesta, que conmemora el triunfo mexicano sobre los franceses en la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, no es sólo una buena oportunidad para degustar bebidas típicas como las margaritas y platos de la cocina azteca, sino también una ventana abierta al folclor y las costumbres de esta nación.

Carga energías en Sunset Park

Celebra con antelación esta efeméride asistiendo a una fiesta este viernes 4 de mayo en Sunset Park, Brooklyn. Durante esta cita podrás conocer múltiples expresiones del folclor mexicano, con música en vivo, presentaciones de danza y muestras de artesanía. Este evento también incluirá la proyección al aire libre del filme ‘Chavela’, una cinta inspirada en la vida de la cantante Chavela Vargas. En 43rd Street con 7th Avenue. De 4 a 7 p.m. Gratis. Información: http://www.nycgovparks.org

Festival mexicano en El Barrio

Vive un festival cargado de colorido, ritmo y actividades para toda la familia en la calle 116 de El Barrio, entre la Tercera y la Segunda Avenida. El Diario estará presente compartiendo un kiosco junto a la firma de abogados Gorayeb. Haz una parada en nuestro kiosko para pintar la cara de los niños y recibir regalos. Entre los atractivos del festival estarán los grupos Tecuanes de San Cristobal, Villalobos Brothers, Tecuanes de San Gabriel, la Mazarte Dance Company, entre muchos otros. De 12 a 6 p.m. Gratis.

Fiesta en El Bronx

El presidente de El Bronx Rubén Díaz Jr. invita a la edición número 13 de la tradicional celebración del Cinco de Mayo de ese condado. Si estás cerca del llamado Condado de la Salsa, prepárate para un día completo de entretenimiento en el área de Little Italy. Esta fiesta incluirá música en vivo, rifas y presentaciones artísticas. Es también una oportunidad para probar la oferta culinaria de un amplio número de marcas que ofertarán sus productos de comidas y bebidas. De 12 a 5 p.m., en la avenida Crescent entre la calle 187 la Avenida Belmont.

Visita el Museum of the City

Este sábado puedes sacar doble provecho a una visita al Museum of the City of New York. Con el pago de admisión a la institución podrás participar de un día para celebrar la diversidad y la riqueza de la cultura mexicana y de la comunidad México- Americana. Durante este evento, para toda la familia (niños de 6 a 12 años) podrás crear manualidades mientras escuchas música tradicional. El museo además brindará refrigerios. De 11 a.m., hasta las 2 p.m. En el 1220 Fifth avenue en la calle 103. El precio de admisión sugerido para adultos: $ 18. Niños: Gratis. Información: http://www.mcny.org

Derroche de margaritas

Los cócteles no puede quedar fuera de esta fiesta y en particular las margaritas. Durante este día puedes sacar provecho a las ofertas especiales de múltiples bares y restaurantes de la ciudad para degustar esta bebida. Uno de los tantos eventos a los que puedes integrarte es el Cinco de Mayo Pub Crawl, una oferta que te permitirá recorrer varios bares del área de East Village a fin de probar tragos de tequila, una extensa variedad de margaritas y platos de la cocina mexicana. Información: http://www.pubcrawls.com