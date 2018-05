Como parte de la serie de presentaciones “What it takes”, Lilliam Rivera, la autora de “La Educación de Margot Sanchez” visitó la escuela “Media and Communications” en Washington Heights el pasado Marzo.

Rivera comenzó con una presentación sobre su vida y nos habló cómo inició su camino de escritora. Ella nos explicó que la lectura es parte de la tradición familiar de su hogar, lo cual sembró su amor por los libros. Rivera hizo notar que la mayoría de los libros no estaban relacionados con su vida, su cultura o problemas. A pesar de que a sus padres les gustaba la lectura, opinaban diferente sobre la escritura como una profesión.

Según su familia, “No era una opción ser escritor/a. Definitivamente no para trabajadores puertorriqueños”. Esto no le daba oportunidad al arte y escritura, continuó diciendo Rivera.

Ella nos dijo que creía fuertemente que debía escribir libros relacionados con las experiencias de las personas de color. Al no ver esto reflejado, sentía que su historia no había sido contada.

Rivera expresó que cuando era niña-adolescente no había escritores/as de su cultura, lo que la motivó a querer ver a mas gente como ella y de su comunidad en la portada de los libros. Por esta razón, la portada de “La Educación de Margot Sanchez” es una adolescente de color y el personaje principal, Margot, es una joven latina.

Después Rivera respondió algunas preguntas de los estudiantes sobre el libro y su vida personal. Habló acerca de cómo la temática del libro se inspira y ambienta en El Bronx, el cual usualmente es visto como un lugar malo; sin embargo hay personas enamorándose, creando familias y arte, aseveró la autora.

Rivera compartió información sobre su segunda obra. “Este libro será completamente sobre el poder de las chicas, creo que a ustedes les gustará”. Finalmente nos dijo que estará disponible en el otoño del 2018.

-Marieme Jiddou y Noelia Alonzo Guzmán, son estudiantes de laHigh School for Media and Communications

Periodistas del futuro

El Diario y la High School for Media and Communications forman alianza para ayudar a las nuevas generaciones que aspiran a seguir carreras en la industria de medios. Todas las semanas abriremos un espacio a los estudiantes de esta secundaria para sus trabajos periodísticos.