Una mirada a 2050: Así serán los autos del futuro

El futuro de los autos está más en nuestra imaginación que en la de los creadores

Es complicado adelantarse más de 30 años en el futuro, pues los avances tecnológicos en los automóviles se generan mucho más rápido de lo que nos imaginábamos, aunque no tanto como la ciencia ficción nos diría.

Por ejemplo, la famosa serie de películas “Back to the Future”, aseguraba que para 2015 los autos ya volarían y utilizarían basura reciclada como combustible, algo que en nuestros días no es ni remotamente probable.

Hoy el futuro cercano nos lleva a la energía limpia, desde la electricidad, derivados de vegetales, hasta el hidrógeno, dejando de lado los combustibles fósiles, eso sí, con posibilidades tecnológicas y la naciente autonomía como objetivo a mediano plazo.

Pero en 30 años, lo único seguro es que si el crecimiento de la industria sigue como hasta ahora, tendríamos 3 billones de automóviles en las calles considerando el billón que existe en el planeta actualmente.

Lo que tenemos seguro es que los autos del futuro deberán ser utilitarios, quizá con una eficiencia en el transporte público que genere la posibilidad de disminuir el número de unidades y de una mayor velocidad a los traslados.

Tendremos autos que sean totalmente sustentables con diseños ergonómicos y adaptables a cualquier pasajero, quizá autónomos en su totalidad y que respondan al 100 por ciento a los gadgets de sus usuarios.

Tratemos de no imaginar coches voladores, pero busquemos inspiración en nuestra mente y evolucionemos las imágenes, pertenecientes a prototipos actuales.