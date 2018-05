La Víbora: Lili Estefan debería hablar de su divorcio en ‘El gordo y la flaca’

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nadie

Cuando los ejecutivos de Univision se pregunten qué es lo que está pasando que su audiencia se reduce cada día más, solo deben mirar ellos mismos los programas que producen y su contenido para tener la respuesta. ¿Quieren un ejemplo perfecto? Con mucho gusto: “El Gordo y la Flaca”.

En serio, ¿creen que tener a ese par conduciendo les va a traer televidentes nuevos? ¿O que la solución para adaptarse al ojo de las nuevas generaciones es suficiente con meter a un par de millennials con caras y cuerpos bonitos de relleno?

La verdad es patético lo que sucede en esa cadena, y se entiende por qué la competencia le está comiendo el mandado.

Pero lo que más indignada me tiene es la mudez de Lili Estefan respecto de lo que pasa con su matrimonio. Miren que ahora esa bocota que tiene no le sirve para nada. O sea, ella es la primera que rompe la noticia en plena transmisión, hace el drama de que “ahora yo soy la nota”, rompe en llanto, se ausenta un mes que para recuperarse de la impresión, ¿y regresa con cara de que nada pasó?

¿En verdad espera que a los que nos gusta el chisme nos quedemos inertes ante la situación? Yo al menos estaba esperando que dijera algunas líneas sobre el drama, algo como “me estoy separando”, o “ya no vivo con mi marido”, qué se yo. Pero es ilógico que un programa que se especializa en sacar trapitos al sol esconda la ropa sucia de uno de sus conductores.

La cosa es más grave cuando se sabe extraoficialmente que la causa del rompimiento fueron los cuernotes que le pusieron a Lili. Y no lo digo yo, sino las fotos de paparazzi en las que aparece Lorenzo Luaces, el que fue su esposo por 25 años, dándose tremendos arrimones con otra mujer.

Entonces, como Lili no nos quiere dar una actualización se las voy a dar yo. Dicen los que trabajan cerca de ella que Lorenzo ya vive con “la otra”, que ya saben, es más joven y más guapa que la presentadora. Vayan ustedes a saber. Lo que sí es cierto es que fue el mismo Lorenzo quien hace unos días metió la demanda de divorcio; es decir, a él ya le urge divorciarse.

¿Ustedes creen que hablar de esto no levantaría el rating de la televisora? Un titular como, “Hoy, en ‘El gordo y la flaca’, les diremos con quién cachamos al ex de Lili”. Pero no, prefieren salir con sus bateas de babas. Allá ellos.

En otras cosas, ya se quedó muy calladita la ex de Lorenzo Méndez, el vocalista de la Original Banda El Limón. ¿Será que surtió efecto la carta que le mandó Chiquis Rivera de que cerrara el pico? Tan divertidos que nos tenía Claudia Galván publicando fotos de Lorenzo con mujeres encueradas, hombre. Qué poquito nos duró la diversión.