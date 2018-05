Cuatro mujeres acusan de abuso físico al fiscal de NY Eric Schneiderman

El funcionario negó las acusaciones

El fiscal general de Nueva York Eric Schneiderman fue acusado el lunes de abuso físico por cuatro mujeres.

Un articulo de la revista New Yorker recoge los testimonios de las mujeres. A Schneiderman se le señala de “golpear [las mujeres] en repetidas ocasiones, a menudo después de beber, frecuentemente en la cama y sin su consentimiento”.

Schneiderman ha sido defensor del movimiento #MeToo contra el abuso a mujeres.

Michelle Manning Barish y Tanya Selvaratnam llamaron los incidentes con Schneiderman “ataques”. Las otras dos mujeres prefirieron no identificarse por temor a represalias.

Las mujeres dijeron que buscaron ayuda médica después de los encuentros con el fiscal aunque nunca lo denunciaron con la Policía. Selvaratnam dijo que el funcionario la amenazó con seguimientos y grabaciones de llamadas.

Schneiderman negó las acusaciones en un comunicado.

“En la privacidad de mis relaciones íntimas, he estado involucrado en juegos de rol y otras actividades sexuales consentidas. No he atacado a nadie. Nunca me he involucrado en sexo no consentido, que es una línea que no cruzaría “.