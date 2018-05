Eiza González no celebró el cumpleaños de su madre para poder estar en la Met Gala

Puede haber un regalo más lindo de parte de mi princesdoll @eizagonzalez que estar en el evento más representativo del mundo de la moda ? A una madre que hoy cumple años y que a través de la vida, la moda ,los diseñadores y las modelos fueron nuestro día a día para mi familia , ha sido el aire que respiramos , fueron el sustento y educación de mis hijos , Y que mi hija sea parte de este evento con un gran diseñador de esta envergadura y que sea una mexicana y una latina que honra a las mujeres de nuestras tierras es para mi un cumpleaños redondo , bordado en hilos de oro , donde abrirlo a mis ojos a la distancia , entre mi celebración de vida y el andar de mi hija , me llena de felicidad y agradecimiento total a la vida gracias princesdoll @eizagonzalez por aún en este día tomarte el tiempo para festejar a tu madre en la distancia te amo profundamente y goza hasta el último momento en ese espacio lleno de magia y glamour ❤️💯te amo

