Eugenio Derbez confirma el delicado estado de salud que atraviesa Adrián Uribe

Uribe fue ingresado de emergencia a un hospital el pasado 25 de abril y continúa en terapia intensiva

Eugenio Derbez desea que el actor Adrián Uribe, quien participa en su película ¡Hombre al Agua!, recupere su salud, ya que se encuentra delicado luego de haber sido intervenido por una oclusión intestinal.

“Él está muy delicado, no quiero hablar mucho porque a mí no me corresponde, le corresponde a su familia, pero está delicado. Esperemos que esté mejor, no pude hablar con él porque está en terapia intensiva, a través de su familia supe todo esto“, afirmó Derbez ayer en conferencia durante la presentación del filme que se estrena este jueves.

Uribe, conocido por sus personajes de “Poncho Aurelio” y “El Vítor”, fue ingresado de emergencia a un hospital al sur de la ciudad, el pasado 25 de abril, debido a un fuerte dolor intestinal.

Al finalizar la primera operación, su colega Omar Chaparro, con quien comparte el show Imparables en Estados Unidos, publicó un video en redes sociales notificando la mejoría de salud del comediante.

Sin embargo, el 3 de mayo, reingresó a cirugía porque tuvo una perforación en el intestino, según informó la oficina de prensa del actor.

“Él está muy triste de no poder estar aquí, él quería ir a la premier en Estados Unidos, le hacía mucha ilusión porque le decía justamente que tenía que ver cómo en Estados Unidos se ríen más de las escenas en español, tenía ilusión de verlos, pero no pudo“, compartió Derbez.

Anna Faris, Eva Longoria, Fernando Luján, Édgar Vivar, Mariana Treviño, Cecilia Suárez y Jesús Ochoa, entre otros, dan vida a una cómica historia la cual gira en torno a los valores familiares.

¡Hombre Al Agua! se estrenó en los cines de Estados Unidos el viernes pasado y se colocó en la segunda película más taquillera al momento del estreno (con $14.8 millones de dólares) sólo por debajo de Avengers: Infinity War.

Hoy, el elenco encabezará una alfombra roja en un complejo de exhibición en el centro comercial Antara de la Ciudad de México.

POR: Froylan Escobar