VIDEO: Hombre embaraza a su hija y le echa la culpa al alcohol

“Sin querer, sin querer… yo soy una gente de familia, yo soy gente seria...”, argumentó el arrestado ante la cámara de una telesivora

Un hombre admitió este martes haber dejado embarazada a su hija en el municipio de Bonao, en República Dominicana, pero dijo que fue por culpa del alcohol.

“Yo estaba bebiendo con unos amigos y me echaron parece no sé qué, y, entonces, me hizo daño”, dijo José Fajardo Reynoso, a preguntas de un reportero de Noticias SIN.

Se desconoce la edad de la víctima y si fue más de un encuentro sexual.

“Sin querer, sin querer… yo soy una gente de familia, yo soy gente seria. Nosotros nunca hemos sido mentados por cosas malas”, argumentó el arrestado sobre las circunstancias que supuestamente lo llevaron a cometer el crimen.

“Yo estoy destrozado, yo me estoy cayendo muerto por eso”, continuó.

El arrestado pidió que lo perdonaran y que “eso nunca lo vuelvo a hacer”.

El acto sexual habría ocurrido en el paraje Los Arroyos, en el sector El Verde del referido municipio.

Al hombre le dictaron un año de prisión preventiva por el hecho.

Reynoso deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel pública de Cotuí.