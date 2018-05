Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Celebra el Día de las Madres con diversas actividades, como un un concierto en alta mar junto al merenguero Johnny Ventura o asiste a un show que fundirá el tango con el flamenco, en el Teatro Thalia

Jueves 10

Cine bajo las estrellas, ‘Selena’

Asiste a la proyección al aire libre de la película ‘Selena’, inspirada en la vida de la cantante Selena Quintanilla, conocida también como la reina del tex-mex. Además, puedes aprovechar para lucir tu mejor atuendo al estilo Selena, porque habrá un concurso de disfraces. Llega temprano para asegurar un buen espacio en el césped. En Highbridge Park, desde las 6 p.m. En West 172nd Street y Amsterdam Avenue. Información: http://www.nycgovparks.org

Viernes 11

Concierto: Los aliens

Explora una explosiva fusión de ritmos junto a Los aliens. El grupo compuesto por Sebastián Cruz en la guitarra, Víctor Murillo en el bajo, Andrés Jiménez en la batería y Ricardo Gallo en el piano y teclados, estará en concierto en Terraza 7. A las 9 p.m., en 40-19 Gleane St. Elmhurst, Queens. Entrada: $12. Información: www.terraza7.com

Teatro: Obra ‘Anticlimax’

Jesús pide a su novio Pablo iniciar una relación abierta porque él quiere tener menos sexo. La inesperada petición plantea la posible asexualidad de Jesús; pero activa a su vez las inseguridades de Pablo. ¿Podrán Jesús y Pablo salvar su relación? Esta es la premisa de la obra ‘Antoclimax’ que se presenta este viernes y sábado como parte de la cartelera del FUERZAFest. El guión fue escrito por el español Mateo Sancho Cardiel, y cuenta con las actuaciones de Josh Vega, Roger Manzano, Sandra Berríos y Bárbara Santiago . Viernes a las 7 p.m., y sábado a las 2 p.m. En el Julia de Burgos Performance & Arts Center, en el 1680 de Lexington Avenue. Información: http://www.fuerzafest.org

Concierto: Fusión de tango y flamenco

El Teatro Thalia se prepara para el estreno mundial ‘Tango y flamenco fusión’ una propuesta musical en la que el compositor, arreglista y bandoneoista Raul Jaurena se unirá al multi-instrumetalista y cantante, Diego Amador, entre cantos y bailes. Viernes y sábados hasta el 1ro de julio. Entradas: desde $37. Información: http://www.thaliatheatre.org

Empire State Fair

Disfruta de 10 días de entretenimiento, desde hoy y hasta el domingo 20 de este mes, en el Empire State Fair. Este evento, dirigido a toda la familia, ofrece una variada oferta de bebidas y comidas y juegos, espectáculos gratuitos y más de 100 atracciones. Esta feria se realizará en el NYCB live del Nassau Veterans Memorial Coliseum, en Long Island. Información: http://www.empirestatefair.com

Sábado 12

Concierto: Grupo encanto

Baila esta noche al son la música del Grupo Encanto. Esta agrupación compuesta por 10 músicos, tocará lo mejor de su repertorio en González y González. La orquesta, que mantiene una activa agenda de presentaciones en el área tri-estatal, ofrecerá dos sesiones, una a las 11:30 y otro a las 1:30 p.m. En el 192 Mercer Street. Entradas: $10 Información: http://www.gygnyc.com

Taller de diseño floral para las madres

El Jardín Botánico de Queens abre las puertas a un taller creativo enfocado en los arreglos florales dedicado a las madres. En esta clase, en la que se proveerán todos los materiales, cada participante podrá llevarse a casa un bouquet de flores recién cortadas. En el 43-50 Main Street, de 2 a 4 p.m. Entradas: desde $30. Información: http://www.queensbotanical.org

Concierto: Son Jarocho

Ritmos tradicionales mexicanos retumbarán en el Inwood Farmers Market con la música del grupo Son Jarocho. Esta banda, que incluye en sus instrumentos jaranas (guitarras pequeñas), tocará desde las 10 a.m., hasta las 12 p.m. En Isham Street, entre las calles Seaman y Cooper. Esta actividad, organizada por la Alianza de las Artes del Norte de Manhattan (NoMaa) y la organización sin fines de lucro, Mano a Mano, también incluirá un taller artesanal. Información: http://www.nomaanyc.org

Domingo 13

Concierto para las madres en alta mar

Celebra el Día de las Madres durante un concierto con el merenguero Johnny Ventura, conocido como ‘El caballo’, quien estará acompañado en escena por su hijo Jandy Ventura. A ellos también se sumarán la cantante de música urbana,La insuperable y Dj Matute, entre otros, en esta función de Alberto Cruz Management. En el barco Infinity, partiendo del Pier 40 en Houston St y 12 ave. Entradas: http://www.ticketmaster.com. Hora de abordaje es 5 p.m. Información: 888-561-8757

Fiestas en Queens y Brooklyn

Los festejos por el Cinco de Mayo todavía no terminan, por lo que este día puedes asistir a fiestas en Flushing Meadow Park, Queens de 11 a.m. a 6 p.m., y Sunset Park, Brooklyn de 2 a 7:30 p.m. Sin importar el evento al que decidas ir, no dejes de pasar por el kiosco de la firma de abogados Gorayeb, que tendrá regalos y pintura de cara, entre otras sorpresas. Información: http://www.gorayeb.com

Lunes 14

Literatura: Mario Vargas Llosa

El novelista y ensayista Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura 2010, participará en la próxima entrega de la serie Live From the NYPL titulada ‘A life in Letters’. El escritor, que incluye entre sus libros ‘La fiesta del chivo’ y ‘La tía Julia y el escribidor’, conversará con el director del New York Public Library Paul Holdengraber, en el Celeste Bartos Forum. En 42nd street y Quinta avenida, a las 7 p.m. Información: http://www.nypl.org

Competencia de hamburguesas veganas

Saborea múltiples propuestas de hamburguesas veganas durante la octava edición del NYC Vegetarian Food Festival, un evento que promete hacerte olvidar la carne. Entre los competidores del concurso ‘The Burger Supremacy 2018’ figuran los chefs Fabrizio Pilato de Luv Burger, Rudy Ramos de Vegicano y Danny Carabano de V Spot, entre otros. En V Spot Organic, en el 12 Saint Marks Place. De 7 a 9 p.m. Información: http://www.eventbrite.com