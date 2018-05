Tía le lanza avena hirviendo a menor de 1 año en Perú

La atacante habría actuado movida por los celos

Una menor de 1 año y cinco meses sufrió quemaduras en un 10 % de su cuerpo por la avena caliente que, presuntamente, lanzó su tía en un ataque de coraje.

El hecho se reportó en Lima, capital de Perú.

La madre indicó a medios en ese país que su cuñada Jennifer Guadalupe Medrano “agarró la olla y me lo tiró, me tiró todo el Quaker, pero a mí no me cayó, le cayó todo a mi hija. Ahorita mi hija está totalmente quemada”.

De acuerdo con la versión de la progenitora, Elizabeth Bautista, la atacante habría actuado movida por los celos.

“Yo creo que porque tenía celos, porque mi pareja me daba mucha atención a mí y no a ella, a su hijita; porque su hijita no tiene su papá y antes de que yo tenga mi hija, él era como un padre para su sobrina”, manifestó esta semana.

La mujer, además, dijo que luego de lanzar el alimento, su cuñada la agredió directamente.

“Encima, cuando le llega a quemar a mi hija, ella me agarra de los pelos”, indicó.

La pequeña se encuentra internada en el pabellón de quemados del Hospital del Niño.

La presunta responsable no ha sido detenida por las autoridades.

La mayoría de las quemaduras de la bebé fueron en el rostro, hombros y pecho.