‘Mujeres valientes’ plasman el talento de Flamenco Vivo Carlota Santana

La compañía de baile celebra sus 35 años con el estreno de tres piezas con música en vivo, en el BAM Fisher

Con el estreno de la obra Mujeres Valientes, que “explora el poder fundamental y el valor de las mujeres latinoamericanas que, a lo largo de los siglos, desafiaron a las autoridades y lucharon contra la ignorancia, desigualdades e injusticias”, la compañía Flamenco Vivo Carlota Santana celebra su 35º aniversario en Nueva York.

Reconocida como una de las principales compañías de danza española en Estados Unidos, el elenco de bailarines y músicos de Flamenco Vivo ha cautivado a las audiencias de todo el país con sus bailes dinámicos y originales coreografía.

Para esta temporada de aniversario, la coreógrafa y leyenda del flamenco Belén Maya ha creado Mujeres Valientes, que cuenta con seis bailarines en escena, y el enfoque audaz e innovador de Maya para la danza. La obra se basa en las historias de dos mujeres pioneras: la poeta y filósofa mexicana del siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz y la revolucionaria sudamericana del siglo XIX, Manuela Sáenz.

El programa también contará con nuevos solos de José Maldonado y Guadalupe Torres dando al público la oportunidad de presenciar el tipo de baile electrizante que les ha llevado a obtener premios en España. Estos dos jóvenes coreógrafos llegan a Flamenco Vivo a través de la alianza que la compañía tiene con El Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid, la famosa competencia para nuevos talentos en España.

La nueva temporada de Flamenco Vivo en Nueva York tiene a 13 bailarines y músicos provenientes de España y Estados Unidos, entre los que se destacan los bailarines de la compañíaEliza González, Antonio Hidalgo, Estefania Ramirez, Isaac Tovar y Elisabet Torras; los coreógrafos y bailaores invitados José Maldonado y Guadalupe Torres; los guitarristas Pedro Medina y Gaspar Rodríguez; cantaores y percusionistas, Francisco “Yiyi” Orozco y Jesús de Utrera y el instrumentalista de vientos, Diego Villegas.

La Temporada del 35o aniversario de Flamenco Vivo Carlota Santanta en BAM Fisher es posible, en parte, gracias al apoyo de Howard Gilman Foundation, Dance NYC’s Advancement Fund, the Harkness Foundation for Dance, Daniel Rosenblatt Foundation, Charles Schwartz Foundation for Music, National Endowment for the Arts, New York State Council on the Arts, y the New York City Department of Cultural Affairs, en alianza con the City Council.

En detalle:

Qué: Nueva temporada de Flamenco Vivo – Nueva York 2018

Cuándo: del 15 al 20 de mayo

Dónde: BAM Fisher (321 Ashland Place, Brooklyn, NY)

Entradas: De $ 25 en adelante, se pueden comprar en www.flamenco-vivo.org, o llamando al 212-736-4499.

Las entradas para First Night Fiesta de la compañía el 15 de mayo, que incluyen asientos reservados y una recepción posterior a la actuación con los artistas, cuestan entre $ 150 y $ 250.