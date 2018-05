Mamá, no descuides tu salud mental

Psiquiatra explica por qué y cómo mantenerte emocionalmente sana

La maternidad puede ser más dura que cualquier jornada laboral. Y muchas madres, en el cumplimiento de sus tareas, pueden sentirse agotadas hasta llegar al punto de tener una crisis nerviosa o colapso mental.

Dentro del marco del Mes de la Salud Mental, que se desarrolla en mayo, el Dr. Luis Sandoval —especializado en psiquiatría y vinculado a Kaiser Permanente Santa Ana (California), llama a las madres en su día festivo a “hacer de su salud emocional una prioridad y tomar medidas simples para vivir una mejor vida y disfrutar más de ella”.

El ser madre significa cuidar de los demás, pero también es importante cuidarse a sí misma, ya que la salud mental lo es todo.

“[La salud mental] de una madre puede afectar a sus hijos de diversas maneras. Por lo general, cuando se habla de salud mental en las mujeres, la gente tiende a enfocarse en la depresión que ocurre después del parto. Sin embargo, ahora sabemos que esto no solo ocurre en el período posparto, y no solo se trata de depresión”, resalta el psiquiatra.

Las mujeres tienen depresión y ansiedad, así como otros problemas de salud mental, durante el embarazo y después del nacimiento del bebé. Y cuando las enfermedades mentales no se tratan, pueden volverse crónicas.

“Lo que significa, que años después de tener hijos, las madres todavía pueden estar luchando con depresión, ansiedad, pensamientos obsesivos, insomnio y sentimientos de culpa, rabia y tristeza”, ahonda el Dr. Sandoval.

Estas realidades no solo afectan la salud mental de las madres, sino también su salud física. Además, afecta a hijos, pareja, familiares y amigos con los que comparten el diario vivir.

Los trastornos mentales

Bien se sabe que la incidencia de los trastornos mentales es mayor en las mujeres que en los hombres.

“La población femenina tiene el doble de riesgo que la masculina de sufrir depresión y ansiedad. Aunque los factores genéticos u hormonales influyen, muchos expertos consideran que los factores sociales contribuyen al hecho de que las mujeres sufran más de problemas de salud mental”, explica el psiquiatra.

Situaciones estresantes, como el ser madre de niños pequeños, por ejemplo, aumentan la probabilidad de que la mujer experimente depresión. Esto se debe, ya sea, por el estrés familiar que se crea cuando llega al mundo un nuevo integrante de la familia o el ideal imposible de la “madre perfecta”. Esto último a menudo juega un papel importante en el desarrollo de la depresión y otros trastornos, asegura el Dr. Sandoval.

Cómo cuidar de la salud mental

Los estudios han demostrado que cuando las madres gozan de una buena salud mental tienen la capacidad de trasmitir la alegría y la felicidad a sus hijos y gozar los momentos de ocio o juego.

Para que todas las madres se pongan a raya con la tarea personal de cuidar su salud mental, el Dr. Luis Sandoval comparte a continuación algunos puntos clave para lograrlo:

1. Reconocer que la salud mental importa tanto como la salud física. Esto quiere decir que el cuidado de la salud mental y física debe ser por igual. “Cuando no dedicamos tiempo a cuidar la salud mental podemos caer en una situación de depresión, estrés e ideas negativas que hay que aprender a evitar”, resalta el galeno. “Uno no puede cuidar a los demás si no se está cuidando a sí mismo, y cuando se está más saludable y feliz, es cuando sus hijos reciben ‘la mejor versión absoluta’ de esa mamá que los quiere y cuida”.

2. Mantenerse activa. Estar activa es la mejor manera de cuidar la salud física, mental y emocional. Es importante hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio físico diarios, escuchar música, cuidar el jardín, salir con familiares y amigos, leer, meditar. Participar en actividades que aporten a nuestra mente momentos de distracción y tranquilidad.

3. Dormir bien. El dormir las horas recomendadas y sin interrupción es absolutamente necesario para tener una buena salud mental. “El buen sueño es una necesidad para el bienestar físico, mental y emocional. Las personas que duermen poco tienen más síntomas de depresión, estrés, baja autoestima y ansiedad. Además, el cansancio contribuye a la falta de concentración, nuestra energía y nuestro deseo de socializarnos”, recalca el experto.

4. Desarrollar la capacidad de resiliencia. Los estudios han comprobado que las personas que han desarrollado la capacidad de resiliencia pueden hacer frente al estrés de una manera saludable. “La resiliencia es algo que todos podemos aprender y desarrollar a través de la adaptación de una serie de conductas y formas de pensar que se logran con la práctica de ciertas estrategias, que incluyen: tener una visión positiva de sí mismo, aceptar el cambio y mantener todas las cosas en perspectiva”, detalla el Dr. Sandoval.

5. Ser realista. En su rol de madres, la mayoría de las mujeres siempre intentan “ser perfectas” y ante la lucha de lograr este ideal pueden caer en un agotamiento mental y físico que afectará su salud mental y física. “Para ser realistas, las mamás deben hacer lo que puedan y cuando necesiten ayuda no deben de temer ni sentirse mal de pedirla”, acentúa el experto en psiquiatría.

6. Ser optimista. El pesimismo y la negatividad impiden la superación personal. Al mantener una actitud positiva ante la vida, podremos vencer la adversidad.

7. Expresar los sentimientos de manera apropiada. Cuando los sentimientos de estrés, tristeza o ansiedad están causando problemas, no hay que guardarlos. Se debe buscar el oído y apoyo de una persona cercana de mucha confianza y, de no tenerla, hay que buscar ayuda con un especialista en salud mental.

“Muchas mujeres temen pedir ayuda y, el hacerlo, no solo será beneficioso para ellas, sino para todas las personas que las rodean”, concluye el Dr. Sandoval.