Proponen amnistía para multas de taxistas en NYC

El concejal Ydanis Rodríguez hizo la solicitud, y aunque la TLC y la Ciudad analizan la petición, algunos críticos lo ven poco viable

En medio de la crisis que afrontan los más de 180,000 taxistas que hay en Nueva York, tras el auge de aplicaciones de servicios de autos como Uber, los taxistas podrían tener un respiro, si la Comisión de Taxis y Limosinas (TLC) y la Ciudad dan luz verde a una propuesta de concejal Ydanis Rodríguez, quien está pidiendo que haya una amnistía con las multas. Según el representante del Alto Manhattan, la medida beneficiaría a un amplio porcentaje de los conductores, que tienen pagos pendientes que suman entre $2 y $3 millones.

“Estoy solicitando y creo que es oportuno, un perdón de las deudas que tienen los taxistas por tickets que han acumulado hasta este momento”, comentó el presidente del Comité de Transporte del Concejo Municipal, quien ya hizo la petición. “He estado en conversación con la comisionada de TLC y se ha mostrado abierta a la idea y espero que muy pronto sea una realidad y que les perdonemos a los taxistas los tickets hasta el presente. Se trata de hacer borrón y cuenta nueva”.

El líder político aclaró que la intención de su iniciativa es que solamente se beneficien los conductores que tengan penalidades que no estén relacionadas con la seguridad de los peatones y agregó que tras hechos críticos, como el suicidio de cuatro taxistas agobiados por deudas, urge que la administración municipal les dé un alivio.

“Estamos en un momento donde nosotros como ciudad tenemos que hacer lo posible para salvar a una industria de taxi que le ha complicado la vida a los trabajadores del volante”, dijo Rodríguez. “Hay miles de historias de taxistas agobiados que no conocemos, y la mayoría son latinos o inmigrantes y deben recibir un perdón, pues así como Ciudad le estanos mostrando que nos importan”.

Roberto Calero, quien trabaja como taxista hace más de 30 años, se mostró ilusionado con el eventual perdón de las multas, y aseguró que sería una manera de que TCL le “pusiera freno a los abusos”.

“Yo sé que a veces hay multas merecidas y estoy de acuerdo con que las pongan, pero la gente de TLC pone muchos tickets solo por amor al arte y a mí me han sacado mucho dinero del bolsillo”, se quejó el taxista.

“En una me sacaron $500 dólares por una multa injusta y me dijeron que si no pagaba eso tenía que ver al juez y exponerme a una multa de $2,000. Luego me tocó dar $150 por otro ticket que me pusieron dizque por no querer llevar a un señor muy mal vestido con una maleta, que era un agente de TLC”, comentó el conductor, de 69 años. “Y ahora me pusieron uno dizque porque estaba bloqueando la zebra, me llegó por correo dizque porque una persona llamó y dijo eso, entonces cualquiera puede llamar y decir lo que sea. Y me dicen que si voy a la corte voy a pagar $150 y si no que mande un cheque de $50, eso es robo descarado”.

El dominicano pidió que se haga realidad la propuesta del perdón de las multas, al tiempo que agregó que si TLC “continúa con su estilo de multar indiscriminadamente” va a forzar a los taxistas a convertirse en desamparados, y sugirió que el gremio convoque un paro general para apoyar la amnistía de las deudas.

“Tienen que perdonar esas multas y que de paso nos regresen el dinero que nos han quitado con los tickets sin justificación, porque es lo correcto”, dijo Calero. “Ese dinerito que me quitan me pone muy mal. Ahora mismo el motor se fuñó y tuve que buscar $3,000, luego tuve que pagar otros $1,000, mejor que TLC nos diga ‘dejen este trabajo y váyanse a pedir dinero o a robar a la calle’. Están forzando a los taxistas a quedarnos sin nada”.

El taxista Danilo Jiménez también espera que la iniciativa del concejal Rodríguez tenga vía libre y pronto puedan recibir la buena nueva.

“Las multas son un problema grandísimo que tenemos especialmente los chóferes de livery y ya es hora que nos den un respiro”, dijo el dominicano.

Pero no todos ven la propuesta como una solución efectiva y viable y el presidente del Comité de Autos rentados del Concejo Municipal, Rubén Díaz, criticó la solicitud de Rodríguez y explicó que por cuestiones legales, eso se va a quedar en palabras.

“Eso no es posible y no se trata de venir acá y decir, ‘perdonen las multas y ya’, como dice Ydanis, porque hay leyes y la Comisionada de TLC no puede hacer otra cosa que cumplir lo que dice en las leyes”, manifestó el reverendo, al tiempo que señaló al proponente de la iniciativa de jugar con los taxistas.

“De que habla Ydanis si él fue el que puso las multas cuando cambió las leyes cuando era presidente del comité de taxis y pasó un proyecto con el que las elevó hasta $10,000, y entonces ahora quiere salir como defensor de los taxistas, por favor”, destacó Díaz. “Después que se las impone, ahora pide que se las perdone y aquí hay que aclarar que la Comisionada no las puede perdonar, porque hay leyes y las leyes solo las pueden arreglar otras leyes y por eso necesitamos derogar esa ley de multas y poner otra para arreglar ese problemita”.

El político agregó que pronto presentará al Concejo Municipal junto al concejal Cabrera, un proyecto de ley para reducir los costos de las penalidades y devolver las multas a como estaban en el 2011.

La Comisionada de la agencia de Taxis y Limosinas (TLC), Meera Joshi, se mostró a favor de revisar la propuesta de Rodríguez, y contrario a las constantes quejas de taxistas sobre multas sin tregua, aseguró que su oficina ha implementado ya un plan de advertencia a los conductores que cometan faltas menores sin imponerles penalidades.

“Sí, estamos abiertos a mirarlo, y también hemos empezado un programa que comienza incluso antes de que se emita la multa, un programa robusto de alerta”, destacó la Comisionada. “Vamos a hacer una serie de advertencias antes de las citaciones para que las personas sean conscientes de las reglas”, dijo.

Joshi agregó además que en los últimos 8 meses TLC ha reevaluado la manera en que buscan que se hagan efectivos los pagos pendientes y explicó que existe la unidad de protección del conductor con la que se elaboran planes de pago y se ayuda a que aquellos taxistas que han tenido que alejarse del negocio de los taxis por no haber pagado sus multas, puedan volver a trabajar.

“Ofrecemos planes de pago en términos mucho más indulgentes y más largos que en el pasado. Pero para los conductores que quieren volver al negocio de la conducción, especialmente los que operan ilegalmente, queremos tratar de hacer de eso una posibilidad”, acotó la jefa de TLC.

Asimismo, Austin Finan, vocero de la Administració De Blasio, aseguró que el Alcalde y su equipo analizarán la petición de la amnistía con las multas, pero advirtió que están comprometidos en garantizar también el bienestar de los usuarios.

“Revisaremos la propuesta”, comentó el funcionario. “Esta Administración ha hecho un gran esfuerzo para reducir las regulaciones sobre los conductores, a la vez que equilibra la necesidad de proteger a los clientes y mantener seguras las calles de la ciudad”.

