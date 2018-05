TV Azteca presenta a Adal Ramones oficialmente como el conductor de ‘La Academia’

Tras darse a conocer con "Otro Rollo" en Televisa, el comediante se cambia de televisora

Adal Ramones regresará a la pantallas como conductor de “La Academia“, programa de TV Azteca al que se integra después de casi tres años de haber salido de Televisa.

Deseoso por integrarse al programa que considera más grande de la televisora, Ramones afrontará el reto, pues no quiere quedarse en la mente de los televidentes con sus trabajos anteriores.

“A veces uno se queda en una zona de confort y necesitaba un cambio, un aire fresco. En junio se cumplen tres años desde que ya no soy empleado de Televisa y fue de ambas partes, yo no subí a tocar las puertas de que quisiera un programa porque no lo ansiaba.

TV Azteca @Aztecauno presenta a Adal Ramones @AdalRamones como el conductor de la nueva edición del reality musical @LaAcademia_2018 pic.twitter.com/oDjxCu0nwM — Claudia Pacheco (@claupuchunga) May 14, 2018

“Hace dos semanas recibo una llamada donde me dijeron que me estaban buscando. Fui a reunirme con ejecutivos, platicamos, me soltaron la bomba y dije: ‘Dios mío, no es cualquier cosa, es la joya de la corona’“, comentó Ramones en su presentación.

El conductor fue recibido en Azteca Ajusco con mariachis y gorras con un lema de bienvenida, algo que lo conmovió y lo dejó al borde de las lágrimas.

Ramones ya firmó contrato para estar en “La Academia” y en otro programa el próximo año, del cual aún no puede revelar nada.

Afirmó que espera dar resultados para que pueda formar parte de más programas.

“En estas dos semanas se cerró mi participación en este programa y me ofrecen otra cosa el año entrante. Estoy feliz, con muchas ganas. Ya le tuve que decir a mi director en la obra Dos Más Dos que los domingos no cuente conmigo“, dijo un sonriente Ramones.