Alan Tacher se pone nervioso con la bella Esmeralda Pimentel

Alan Tacher se encuentra en New York en la fiesta anual de la presentación de la programación de las cadenas a los anunciantes, y desde esa ciudad le tocó entrevistar a Esmeralda Pimentel, quien aparentemente lo puso nervioso.

La actriz mexicana es la protagonista de una de las nuevas series de Univision, ‘La Bella y las Bestias’, y además se lleva perfectamente con el título de la producción porque además de tener cuerpazo, su rostro es hermosísimo.

No sabemos bien si fue la belleza, los problemas de sonido o que no estaba muy seguro en qué preguntarle, lo cierto es que a Alan, quien tienen décadas conduciendo, se le veía muy nervioso en la entrevista en la que, como todo un caballero, no dejó de piropear a Pimentel.

Sin embargo, se trató solo una cuestión de galanura porque, como sabemos, Alan está feliz mente casado, y acaba de ser padre por vez número cinco. Además de estar en uno de los mejores momento profesionales pues a la conducción de lunes a viernes de ‘Despierta América’, se le suma el exitoso ‘Al Final Todo Queda en Familia’ los domingos, y dos programas más para la Copa Mundial de Rusia, uno para Televisa y otro para Univision.

