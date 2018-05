El Samsung Galaxy Note 8 es hermoso y de los mejores Android

Pero es uno de los celulares más caros del mercado...

El Samsung Galaxy Note 8 tiene un hermoso diseño con una gran pantalla curva; es resistente al agua (IP68) y su batería tiene buena duración. Incorpora una doble cámara trasera que mejora lo que vimos en el Galaxy S8; tiene 64GB de almacenamiento base, ranura para tarjeta microSD, lector de iris, USB-C, carga inalámbrica, más funciones de las que necesitamos y el mejor ‘stylus’ que puedes encontrar en un celular.

Tiene un procesador Snapdragon 835 de ocho núcleos (cuatro de 2.35GHz y cuatro de 1.9Ghz), 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento.

Es uno de los celulares más caros del mercado con un precio de casi mil dólares. Su gran tamaño no es para todos y, aunque trae algunas mejoras, su lector de huellas no es muy práctico.

El Galaxy Note 8 es una versión mejorada de los Galaxy S8. Sus cámaras ayudan a subir el excelente nivel fotográfico de Samsung y sus funciones hicieron que este celular fuera el más completo del momento durante su presentación en 2017. Sin embargo, su alto precio no lo hace ideal para todos, y si no crees que le sacarás provecho a la doble cámara y al lápiz óptico, el Galaxy S8 Plus puede ser una mejor opción.

Todo dependerá de tu preferencia de sistema operativo y si en realidad quieres y necesitas un stylus.

Por Juan Garzón, CNET en Español