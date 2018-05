Foto: El escotazo de infarto de Dayanara Torres en la fiesta de People en Español

#AboutLastNight Fiesta de #Los50masBellos de @peopleenespanol en #NY ♥️ Portrait hecho con #iphoneX Por #AndresOyuela #ShotOnIphone #NewYork ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ #PhotoShoot @oyuelaphoto #Dress @stellanolasco THANK YOU to @beautybetweenthelines & @benjamin_mach for fitting me & making Stella's dress a vision of perfection! Ben 💋 #Bracelet @samesky #Hair @evita630 #MakeUp by: Me 🙋🏻‍♀️

A post shared by Dayanara Torres (@dayanarapr) on May 16, 2018 at 8:49am PDT