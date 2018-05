PrEP es segura, efectiva y está disponible para los hispanos de NYC

Jóvenes latinos residentes en la Gran Manzana urgen a otros como ellos que usen este tratamiento para prevenir la infección con VIH

No importa si es gay, bisexual, transgénero o hetero; si no tiene seguro médico, si es indocumentado o si no habla inglés. Si usted es una persona sexualmente activa debería usar la medicina PrEP para prevenir el contagio con VIH.

Este es el mensaje que las autoridades de Salud neoyorquinas, y varios jóvenes latinos residentes en la Gran Manzana, enviaron este miércoles a otros que como ellos podrían estar en alto riesgo de contraer la enfermedad.

Durante el lanzamiento oficial ayer de la campaña “¡Listos!”, la primera concebida y desarrollada completamente en español por el Departamento de Salud de Nueva York (DOHMH), para promover el uso de PrEP, los jóvenes latinos hablaron de su propia experiencia tomando la medicina para motivar a otros que hagan lo mismo.

PrEP, que en inglés significa ‘Pre-Exposure Prophylaxis’, o profilaxis previa a la exposición, es una pastilla que se toma diariamente, de forma segura, y que ha demostrado científicamente que previene de forma efectiva la transmisión del VIH.

A pesar de estos beneficios, aún el 16% de los latinos en la ciudad de Nueva York no conocen sobre la existencia de PrEP. Otros, aunque sí lo saben, no buscan esta medicina porque piensan que no pueden acceder por razones migratorias o financieras.

“Muchos jóvenes están preocupados sobre su estatus migratorio, sobre cómo acceder a cuidados de salud médicos; están desempleados o les preocupa la barrera del lenguaje”, dijo Abdier Benítez, de 30 años, quien tiene más de un año y medio usando PrEP.

“Pero los latinos tienen que saber que hay muchas alternativas para protegerse, como PrEP, pero tienen que buscarlas y preguntar. Pueden venir a centros como ‘Oasis’ en donde tenemos herramientas para vivir una vida saludable y ‘sexo-positiva’”, dijo Benítez, quien trabaja como coordinador y voluntario en la organización ‘Oasis’, de la de la Comisión Latina sobre el SIDA, en donde se hizo el lanzamiento de “¡Listos!”.

El joven, de padres dominicanos pero nacido y criado en Puerto Rico, se convirtió en una de las caras de la campaña “¡Listos!” porque, según aseguró, es importante que los latinos se sientan identificados con otros que se parezcan a ellos.

“Para poder promover PrEP se necesitaban imágenes de personas que fueran más parecidas a nosotros los latinos aquí en Nueva York para poder entender que PrEP también era para nosotros. Por ello quise participar en esta campaña, para aportar algo, y para cambiar la percepción en nuestra comunidad, especialmente en la comunidad LGBT (lesbiana, gay, bisexual y transgénero)”, agregó el joven boricua.

Al igual que Benítez, Jésica Mendoza, una latina transgénero de Perú, tiene más de un año tomando PrEP y asegura que eso le ha hecho tener una vida sexual más segura y libre de preocupaciones. “Yo le recomiendo a otros latinos como yo que usen esto, porque se me ha quitado el miedo y siento respaldada y tranquila cuando se trata de cuidar mi salud sexual”.

Otro joven latino que decidió comenzar la profilaxis pre-exposición, hace tres meses, fue Yasbert Soberal, un puertorriqueño de 22 años originario de Camuy. “Nosotros mismos nos tenemos que cuidar de las enfermedades. Al usar PrEP una vez al día me mantengo seguro y tranquilo al saber que no voy a contraer una enfermedad que me puede afectar el resto de mi vida como el VIH. Esto te da mucha seguridad y una gran paz mental”.

No importa si no tiene “papeles” o seguro

Durante el lanzamiento de “¡Listos!” el doctor Demetre Daskalakis, comisionado adjunto de la División de Control de Enfermedades del DOHMH, le hizo un llamado a los latinos para que no dejen de buscar los servicios y recursos disponibles en la Ciudad, que los ayuden a mantenerse saludables, aunque no tengan documentos legales o suficientes recursos financieros.

“PrEP es segura, efectiva y está disponible para todos los neoyorquinos . Es importante que la gente entienda este mensaje sin importar sus ingresos o estatus migratorio; todos pueden usar PrEP para prevenir VIH”, aseguró Daskalakis.

El galeno, quien es experto en el tema del VIH/Sida, se mostró preocupado ante las cifras que muestran que los hispanos siguen siendo uno de los grupos más afectados por esta epidemia en la ciudad de Nueva York.

“El número de casos de VIH entre los latinos bajó cerca del 25% en los últimos cuatro años, pero eso no es lo suficientemente bueno, porque más de un tercio de los nuevos diagnósticos de VIH en 2016 fueron de individuos de ascendencia latina”, dijo Daskalakis.

Por este motivo, el funcionario aseguró que el DOHMH está haciendo un gran esfuerzo para hacerle llegar el mensaje a los latinos sobre la seguridad y efectividad de PrEP, para que accedan a esta opción de una manera fácil y lingüísticamente y culturalmente apropiadas.

““¡Listos!” no sólo busca educar a los latinos sobre PrEP como profilaxis de pre-exposición, sino que es una herramienta efectiva para que puedan controlar su propia salud sexual. Los latinos tienen que estar listos para tener una vida sexual sana y placentera con cualquiera que sea con quien tengan sexo”, agregó el experto.

Campaña histórica en Nueva York

La campaña “¡Listos!”, de la cual El Diario informó de manera exclusiva el martes, ha sido considerada por muchos como histórica, por cuanto la misma es la primera campaña de sensibilización que desde su origen fue concebida, desarrollada y distribuida completamente en español por parte del DOHMH en asociación con la Comisión Latina sobre el SIDA.

“Algo que es crucial es que esta campaña también nos ayudará a confrontar el estigma en nuestras comunidades. Ojalá que más médicos y enfermeros, o cualquiera que pueda prescribir PrEP, se puedan sentir cómodos al responder a las necesidades de nuestra comunidad”, dijo Guillermo Chacón, presidente de la Comisión Latina sobre el SIDA y fundador de la Red de Salud Hispana.

“Creemos que este tipo de campaña nos ayudara a reducir y aislar al homofobia y Transphobia en nuestra comunidad que sigue siendo una barrera muy grande”, agregó Chacón.

Por su parte, la doctora Oni Blackstock, comisionada asistente para la oficina de prevención y control de VIH/Sida del DOHMH, informó que el DOHMH recibió una subvención el año pasado para abordar la epidemia del VIH entre los hombres latinos que tienen sexo con otros hombres y esto incluye el desarrollo de campañas para educar a los proveedores de salud sobre este grupo en específico.

“Queremos garantizar que los neoyorquinos latinos reciban atención sobre VIH que sea lingüísticamente y culturalmente adecuada. Y al final de este año lanzaremos una nueva campaña de mercadeo sobre la prevención del VIH específicamente para los hombres latinos que tienen sexo con otros hombres”, dijo Blackstock .

Según información del DOHMH, menos latinos toman PrEP en comparación con los blancos. Por ello, para encontrar PrEP, los neoyorquinos pueden hablar con su proveedor de atención médica, llamar al 311 o visitar el “Mapa de Salud de NYC”.