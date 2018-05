Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder este fin de semana

Durante este fin de semana puedes disfrutar de las mas variadas fiestas callejeras, un concierto de música urbana con rapera Ivy Queen, clases gratuitas de capoeira y un espectáculo de bomba y plena.

Jueves 17

Clases de capoeira

Intégrate a unas clases gratuitas en donde podrás aprender sobre capoeira, arte marcial de Brasil, de la mano de expertos instructores. Esta clase se repetirá todos los jueves, hasta el 28 de junio próximo. Lawn east of Memorial Grove in Van Cortlandt Park Bronx. Este taller es organizado por el Van Cortlandt Park Conservancy y ABADA Capoeira BX. En Van Cortlandt Park, en El Bronx. Información: http://www.nycgovparks.org

Teatro: ‘The Perfect Man’

Explora la vida de dos hombres que deciden crear un plan para robar un banco en ‘The Perfect Man’, la más reciente producción del Teatro Latea. La obra, interpretada por los actores de la serie ‘Al otro lado del muro’, Ed Trucco y Guillermo Iván, se estrenará esta noche y seguirá en cartel hasta el sábado 20. El viernes al terminar la función habrá, además, una fiesta con la cantante y compositora, Melvis Santa y su banda. En el 107 Suffolk st. Información: http://www.teatrolatea.org

Viernes 18

El Gos: la tragedia de la inmigración

Asiste al estreno de la obra ‘El Gos’, del dramaturgo Pablo García Gámez. Esta pieza, que es la más reciente producción del Teatro Columna, cuenta con la dirección de Leyma López y estará en cartel también el sábado 19 (a las 2 p.m.) en FuerzaFest, el festival de teatro LGBTQ de la Federación Hispana. Boletos: $20 (sólo efectivo y válido para dos obras de teatro: ‘El Gos’ y ‘Las heridas del viento’). Teatro Centro Cultural Julia de Burgos. 1680 Avenida Lexington, entre las calles 105 y 106.

Concierto: Samuel Torres

Acompaña al percusionista, compositor y arreglista, Samuel Torres en un concierto en el que presentará ‘Alegría, Urban Latin Jazz Portrait’, su nuevo material discográfico en un concierto de jazz latino en el Aaron David Hall, del City College of New York. Torres, quien ha colaborado con artistas como Arturo Sandoval y Marc Anthony, subirá a escena con su orquesta The Samuel Torres Super Band. A las 7:30 p.m. Entradas: desde $20. Información: http://www.citycollegecenterforthearts.org

Sábado 19

Concierto: Ivy Queen

El Red Bull Music Festival regresa por sexto año consecutivo con estrenos mundiales, conciertos y charlas. El programa también incluye la serie ‘Hasta abajo’, que incluirá la participación de artistas como Ivy Queen, DJ Nelson, Ranking Stone, Alberto Stylee, Wiso G, DJ Negro, como parte del colectivo The Noise. También subirán a escena DJ Lobo, Rosa Pistola y Riobamba. En La Marina, 348 Dyckman Street. Entradas: $15. Desde las 5 p.m. Información: http://www.nyc.redbullmusicfestival.com

El ‘Dance Parade’

Disfruta en grande un colorido desfile que incluirá compañías de baile de México, Brasil y Bolivia. Esta fiesta callejera celebrará la edición número 12 del evento anual Dance Parade que partirá desde la 1 p.m., desde Broadway y la calle 21 y que atravesará Union Square y Univesity Place, hasta llegar a Tompkins Square Park. Disfruta de espectáculos y clases de baile gratuitas en diversos géneros. Información: http://www.danceparade.org

Festival de libros

Un importante número de escritores abordará el tema de la inmigración y la diversidad, entre otros temas, como parte de la celebración de El Bronx Book Festival. Los autores Daniel José Older (autor de la serie ‘Shadowshaper Cypher) y Elizabeth Acevedo (‘The Poet X’) participarán en el primer evento del día; un conversatorio con Saraciea Fennell, fundadora del festival. Older y Acevedo además leerán extractos de sus libros. En Fordham Plaza desde las 10 a.m., hasta las 6 p.m.

Domingo 20

Tarde de bomba y salsa

Disfruta de una tarde junto a la compañía de danza Bombazo Dance Co y los estudiantes de su taller comunitario. Este concierto titulado ‘Roots, a fundraiser’ tendrá como invitado especial al salsero Javier Luis. Esta velada incluirá bailes y rifas, entre otras atracciones. Bombazo Dance Co. estará bajo la dirección de su fundadora, la coreógrafa y bailarina de origen puertorriqueño Milteri Tucker-Concepción. De 3 a 5 p.m., en Port Morris Distillery 780 East 133rd, en El Bronx. Entradas: $20.

Festival de la Novena Avenida

Participa de la edición número 44 del tradicional 9th Avenue Food Festival, un evento el que podrás saborear los platos diversos platos de la cocina local e internacional. Mariscos, pastas, comida puertorriqueña, burritos mexicanos y asados colombianos son sólo algunas de las opciones que ofrece esta fiesta culinaria que también puedes visitar el domingo 21. De 10 a.m., a 6 p.m. Este festival abarca desde la calle 42 y novena avenida, hasta la calle 57. Información: http://www.ninthavenuefoodfestival.com

Disfruta de la Parada de El Bronx

Reúne a toda la familia y disfruta de la famosa Parada de El Bronx, que cumple 46 años. El llamado Condado de la Salsa será escenario de un día de conciertos, propuestas culinarias y artes, desde las 11:30 de la mañana. El desfile de El Bronx, que parte desde Moshulo Parkway, también contará con la participación de múltiples instituciones culturales de la comunidad. Información: http://www.ilovethebronx.com

Martes 22

Ejercítate en el Meatpacking District

Prepárate para quemar calorías en la serie ‘Sweat Sessions’. Esta serie de verano se desarrollará en área de Meatpacking desde el 22 de mayo hasta el 4 de septiembre. Cada sesión de este programa gratuito incluye 45 minutos de ejercicios al aire libre de 6 a 7 p.m., y 8 p.m., y tendrá diversas modalidades y entrenadores cada semana. Puedes revisar los horarios de clases en www. thesweatsessions.splashthat.com