La voluptuosa y sexy militante de Morena de la que todos hablan en Instagram

Empezando el día con mucho ánimo, recorriendo el Distrito#3 dejando el mensaje de nuestra candidata y nuestro próximo presidente #AMLO ❤️💪🏼☀️🔋 #goodvibes

A post shared by Cynthia Mont👸🏻 (@cynthiiamont) on May 9, 2018 at 9:39am PDT