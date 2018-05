NYC agrupa toda la información para ayudar a las mujeres en Woman.nyc

La nueva plataforma, también en español, ayuda a navegar los recursos ofrecidos por la ciudad e irá sumando más

Laurie Cumbo recibió el miércoles un aplauso cuando enumeró con humor pero rigurosamente –y casi sin respirar– la larga lista de tareas que tenía por delante como madre de un niño, de apenas meses, antes de salir de su casa preparada a primera hora de la mañana para trabajar cada día más representando a su distrito de Brooklyn en el concejo de la ciudad.

Se sintió como un aplauso solidario porque la sala estaba repleta mayoritariamente de mujeres que saben lo mucho más que tienen que hacer y probar para poder trabajar, disfrutar una imperfecta equidad laboral (tienen más escollos en muchos sectores y salarios desiguales) o navegar problemas diarios como empresarias, ciudadanas, madres, inmigrantes y miembros de sus comunidades, entre otras muchas labores.

Para facilitar esta tarea la alcaldía hizo oficial ante ellas el lanzamiento público de women.nyc. Se trata de una plataforma que agrupa todos los servicios que las mujeres de la ciudad pueden precisar y son ofrecidos por el gobierno municipal. La plataforma dirige a las mujeres a las agencias y programas que responden a preguntas sobre cuestiones laborales, legales, de asesoría empresarial, vivienda, etcetera.

La vicealcaldesa, Alicia Glen, explicó que en el futuro se unirán programas de socios como asociaciones de ayuda a inmigrantes, organizaciones comunitarias, Planned Parenthood u organizaciones de asesorías laborales y empresariales. “Más del 75% de las mujeres que son empresarias en la ciudad son de comunidades minoritarias y somos conscientes de que la lengua es importante”, explicaba Glen para enfatizar que la página ofrece sus servicios en varios idiomas, entre ellos, el español.

La primera dama, Chirlane McCray, explicó que la ciudad no puede tener éxito si las mujeres de esta no lo tienen y recordó que cuando quiso poner en marcha su carrera escribiendo y publicando fue tan difícil que tuvo que crear ella una organización Black Women in Publishing “porque nos tenemos que abrir nuestras propias oportunidades”. McCray señaló que esta página reúne todas las herramientas necesarias para que las mujeres puedan avanzar. “Nuestra ciudad está con ustedes”, explicó.

“Aún tenemos que trabajar más y el mundo es desigual pero esto facilita mucho las cosas”, explicaba Nellie Torres el miércoles. Esta mujer de origen puertorriqueño criada en los proyectos de East New York, explicaba que cuando era pequeña y se le pedía que hiciera tareas del hogar pero no se le dejaba salir a jugar con los hermanos se refugió en los libros. Fue una buena estudiante y por ello la principal de su escuela la mandó a un programa de gifted and talented donde era distinta al resto de los alumnos. “Para tener éxito tenía que trabajar más que nadie”.

Torres trabajó en construcción y tuvo que estudiar más que los hombres en el trabajo para poder estar en la obra y probar su valía. “El precio de mi admisión era estar más preparada”. Ahora dirige una empresa que ella misma creó de transporte de construcción, ProjectSpan. Esta puertorriqueña, dijo “estar impresionada por la cantidad de recursos que hay”. “Espero que ayude a dar más poder a las mujeres y cuando estas consigan llegar donde quieren no se olviden de apoyar a otra mujer y ayudarla a que también crezca”.