Preocupa salud de Andrés Manuel López Obrador

El candidato de la coalición "Juntos haremos historia" podría ganar la elección, pero ¿y su estado físico?

La negativa del candidato presidencial mexicano Andrés Manuel López Obrador de realizarse un examen médico aumentó las dudas sobre su estado de salud.

No se trata de un asunto nuevo, ya que en diciembre pasado, el entonces precandidato del PRI, José Antonio Meade, ahora de la coalición “Todos por México”, propuso que todos los aspirantes a gobernar el país se sometieran a pruebas de salud físicas y mentales

“Es un asunto muy banal… el país tiene graves problemas”, respondió AMLO, de la coalición “Juntos haremos historia”.

En una editoria del diario El Financiero-Bloomberg, cuyas encuestas han colocado al líder de Morena en el primer lugar de las encuestas para la elección del 1 de julio, se explica la importancia del tema.

“El tema de la salud de López Obrador es relevante ante la fuerte posibilidad de que sea presidente de México”, señala el texto escrito por Raymundo Riva Palacio, uno de los periodistas más importantes en México. “Su salud no es óptima, sobre todo después de que fuera intervenido de emergencia por un infarto en diciembre de 2013, que lo tuvo prácticamente muerto sobre la plancha del quirófano”.

Cuando Meade tocó el tema de la salud, López Obrador contó: “Soy hipertenso. Me tengo que tomar unas pastillas, un cóctel de pastillas diarias para que no me aumente la presión y que yo no me enoje”.

Riva Palacio cuenta que en la cirugía se le colocó un “stent”, un dispositivo para tratar bloqueos significativos en las arterias del corazón.

“Este padecimiento ha sido motivo de preocupación desde que tuvo el doble infarto en 2013, que lo llevó a contratar a un grupo de médicos cubanos, que viven en Miami, encabezados por el neurocirujano Félix Dolorit, quien trabaja en el Hospital Comunitario en Larkin, en el condado Miami-Dade, que es un especialista reconocido mundialmente en el tratamiento de enfermedades de la columna vertebral, de la cual también padece”, se contó. Desde entonces, el médico mantiene vigilancia constante del candidato.

El columnista considera que conocer la salud del candidato ayudaría a los electores a tomar una mejor decisión.