Guardaespaldas de Kylie Jenner aclara los rumores de paternidad

Tim Chung tachó de 'ridículos' los rumores que lo hacían ver como el padre de la menor

Tim Chung el guardaespaldas de Kylie Jenner alcanzó la fama debido a que muchos veían una similitud física entre Stormi, la bebita que tuvo en completo hermetismo la joven hermana de Kendall Jenner y Kim Kardashian.

A través de una publicación en Instagram Tim refutó los rumores asegurando, en primer lugar, que él no es una figura pública. “Soy una persona muy privada y normalmente no me gusta hablar de chismes o historias que son ridículas“, dijo el guardaespaldas en la primera parte de su comunicado.

“Por profundo respeto hacia Kylie, Travis, y sus familiares, me gustaría dejar las cosas claras y decir que mi interacción con Kylie y su familia han sido limitadas y meramente profesionales“, con esta declaración desestima cualquier tipo de relación íntima que se le quiso adjudicar con la joven empresaria.

Chung concluyó su declaración asegurando que “No hay historia aquí, por lo que pido a los medios que no me incluyan en ninguna nota que sea irrespetuosa para su familia”.