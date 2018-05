Ideas que harán que tu refrigerador sea más funcional

Tomar un día para organizar la nevera ahorrará tiempo el resto del año

Un comienzo simple

¡Los estantes son ajustables! Puede parecer obvio, pero comience la organización de su refrigerador ajustando los estantes a sus necesidades diarias. Muchas veces dejamos esos estantes en un solo lugar, pero es posible que se sorprenda de la cantidad de espacio nuevo que puede crear ajustando la altura en que deben estar.

Aprovechar espacios

Aproveche los espacios incómodos: puede colocar botellas en esa área virtualmente inutilizable debajo del cajón de queso.

Encierre los alimentos

¿Parece que no los usará todos a la vez? Ahora que ha estudiado cómo hacer que su refrigerador funcione mejor, es hora de encerrar todos esos alimentos para que no ocupen espacio innecesario.

Cada grupo de alimentos merece su propia caja, cesta o bolsa para mantenerlos seguros y adecuadamente almacenados. Compre tazones, dispensadores de bebidas, cajas y cestas para guardar los alimentos en su refrigerador. Haga las reservas con sus comidas favoritas en estos espacios fáciles de ver y de tomar que seguramente agregarán organización a su refrigerador.

Pruebe esta solución: retire todas las comidas del refrigerador y agrúpelas. Coloque cada grupo en contenedores transparentes. Esto evita que elementos como el queso y los recipientes de plástico se dispersen.

No olvide el congelador

Use contenedores de plástico transparente en su congelador, así evita que los artículos congelados ocupen demasiado espacio. También puede etiquetar cada contenedor.

Mejor con cestas

Evite que sus frutas y vegetales se magullen manteniendo cestas abiertas en el cajón de su fruta. ¡Este truco de organización no solo agrupa alimentos parecidos entre sí, sino que también evita que sus manzanas se caigan cuando toma una naranja!

Use una bandeja

Use una bandeja de plástico poco profunda en su cajón para guardar los quesos y otros embutidos. No solo mantendrá todo junto, sino que si una de las bolsas de lascas de pavo gotea, el jugo no se derramará sobre el resto de la comida.

Todo en su lugar

Para mantener un refrigerador organizado y garantizar la frescura de todos sus alimentos, todo necesita su lugar. Trate de no saturar el refrigerador, ya que causa bolsas más calientes, que pueden dañar los alimentos.