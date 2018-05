Art Acevedo, jefe de Policía de Houston, se harta de opositores al control de armas

"Es el momento de pedir perdón a Dios por la falta de acción"

El jefe de la Policía de Houston decidió enfrentar a los opositores al control de armas luego de que 10 personas murieran en un tiroteo en una escuela en Santa Fe, Texas.

Art Acevedo publicó un mensaje en Facebook en donde deja clara su posición.

“Se que hay sentimientos fuertes sobre el derecho a tener armas, pero quiero que sepan que he tocado fondo y no estoy interesado en sus puntos de vista en lo que respecta a este asunto”, escribió. “Por favor no publiquen cosas que digan que las armas no son el problema y que es poco lo que podemos hacer. Mis sentimientos no serán heridos si dejan de ser mi amigos en Facebook y espero que los de ustedes tampoco si deciden publicar sus puntos de vista y dejo de seguirlos”.

Acevedo es jefe de Policía desde el 2016. El Departamento tiene 5,000 efectivos para mantener el orden y apoyar a los residentes de la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos.

El comandante también dijo que los funcionarios electos deben “pedir perdón a Dios por su falta de acción”.

SANTA FE SHOOTING: Chief Acevedo says elected officials should ask God’s forgiveness for their inaction https://t.co/i788aEMkwG pic.twitter.com/4aKchGdzo5 — Austin Statesman (@statesman) May 19, 2018

El jefe policial también ha sido poco colaborativo con agentes de ICE. Los agentes en Houston nunca preguntan a los detenidos por su estatus migratorio.

Su mensaje ha sido compartido por miles en la red social.