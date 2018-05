“Waiting On A Second Act”: thriller Off Broadway con mucho sabor latino

SoHoPlayhouse estrena el 1 de junio esta obra de teatro dirigida por Derek Velez Partridge y con José E. Soto como actor principal

“Waiting On A Second Act es la pieza más cruda y emocional que he hecho”, confiesa Derek Velez-Partridge, director y guionista de esta obra que tendrá lugar en el SoHoPlayhouse de Nueva York.

El espectáculo teatral cuenta la historia de Héctor, un hombre que se despierta confundido y solo en la oscuridad y se esfuerza por regresar a su casa. A medida que su vida se desmorona ante él, Héctor tratará de aceptar las decisiones que ha ido tomando. Sus seres queridos parecían estarcerca pero los problemas entre él y su esposa hacen el camino más difícil.

“En todos mis años en esta industria nunca he estado tan emocionado por trabajar en una pieza como lo estoy con ‘Wating On A Second Act’. Es el personaje mas desafiante que he interpretado y estoy muy impaciente de estrenarlo al público”, comenta José E. Soto que interpreta a Héctor en la obra.

Un thriller psicológico que se estrena el 1 de junio y que cuenta con un director de origen latino , Velez-Partridge, conocido por “A Miracle in Spanish Harlem” con Kate Del Castillo y Luis Antonio Ramos.

“Quiero que se sienta como una película sobre un escenario”, apunta el director.

Velez-Partridge también se ha aventurado en otros campos como la escritura de cuentos para niños donde triunfó con “The Book of Kringle, Legend of the North Pole”. Ahora se adentra por primera vez en el teatro con “Waiting On a Second Act”.

José E. Soto, el protagonista, es también latino aunque nacido en Nueva York. Ha estado en numerosas producciones teatrales, de televisión y cine.

Pueden conseguir sus entradas en SoHoPlayhouse.com.