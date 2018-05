Adamari López habla de los cambios y la nueva etapa de ‘Un Nuevo Día’

"Los cambios que está haciendo la gerencia es porque estamos buscando estar más cerca del público, y llevarles algo de mucha calidad"

Esta semana ‘Un Nuevo Día’ estrenó el tan esperado nuevo estudio, en donde la casa no solo quedó más amplia, sino que además está más moderna, con colores cálidos, con los presentadores de siempre como Adamari López, Rashel Díaz, Chef James, Erika Csiszer, Zuleyka Rivera y el astrólogo Mario Vannucci, y la incorporación de Marco Antonio Regil.

En exclusiva hablamos con la querida Adamari de esta nueva etapa, del programa matutino de Telemundo, quien además invita a la gente a que les den la oportunidad de seguir acompañándolos en estos cambios.

Pregunta: ¿Cómo ha sido prepararse para el estreno de esta nueva casa de ‘Un Nuevo Día’?

Adamari López: Han sido semanas de mucho trabajo, de buscar que todo saliera perfecto, no solo en este primer programa sino todos los días, para llevarles la mejor información a la gente, pero que también se diviertan y que vean un lugar aun más bonito del que teníamos, que vean un equipo que se lleva bien y que le gusta lo que hace, para tenerlo cada vez más cerca del público.

P: ¿Cuál es tu rinconcito favorito de la casa nueva?

A.L.: ¡Es tan difícil! Porque la casa está tan bonita, que escoger un solo lugar… Por lo general todo el mundo se reúne en una casa normal en la cocina, la nuestra de ‘Un Nuevo Día’ no es la excepción… Tenemos al Chef James que nos prepara deliciosos platillos y nos conscientes desde tempranito, es uno de los rincones más visitados y especial para todos, pero toda la casa está impregnada de una energía muy linda, y tiene visualmente mucho llamativo para que el público no solo escuche lo que tenemos que decir, sino que quede contento con lo que ve.

P: Había mucha expectativa de cómo sería esta casa, que si muy moderna, o demasiado colorida, si lograban el balance y la calidez…

A.L.: Yo creo que es una casa moderna pero acogedora, no es un lugar frío donde la gente no se va a sentir identificada, creo que tienen colores cálidos que cualquiera tiene en su hogar, y creo que visualmente está muy linda porque tiene colores pero tampoco sin ser exagerado, es linda, delicada y moderna.

P: Nueva casa, nueva gráficas, nueva etapa y nuevos compañeros como Marco Antonio Regil y en esta semana lo vemos a Héctor Sandarti…

A.L.: Antes de que nos mudáramos ya habíamos tenido el cambio de que tanto Ana María Canseco, como Daniel Sarcos salían del programa, y se sabía que después se incorporaba Marco Antonio Regil, muy lindo compañero también, un profesional y creo que ha sido una linda adición a la familia, y hemos tenido y vamos a seguir teniendo conductores invitados que nos acompañarán, por no se cuánto tiempo pero tendremos una variedad de talento masculino que estará en estos próximos meses.

P: ¿Cómo fue la incorporación de Marco Antonio a un grupo que ya está tan sólido?

A.L.: Tiene que ver mucho con la actitud que venga, Marco es un profesional, tienen muchísima experiencia, es un caballero, es cariñoso con todo el equipo… Ha sido fácil acoplarnos, no quiere decir que uno no extrañe la gente que estaba anteriormente, porque fue gente con la que se vivieron momentos lindos, pero es momento de crear unas nuevas energías, una nueva familia con algunos que ya estábamos, con otros que llegan nuevos, pero con el mismo empeño y amor, que lo que queremos es llevarles la mejor información al público, estar más cerca de ellos, que nos sigan viendo como una familia porque lo somos…

La vida tiene ciclos en todo, cuando yo hacía novelas, antes en México eran proyectos que tenían una duración y nos compenetrábamos y hacíamos una familia, y cuando ya no nos vemos nos ponemos triste, pero a lo mejor volvemos a coincidir más adelante… Así pasó en ‘Un Nuevo Día’, algunos nos tocó repetir en esta nueva etapa, y otros nos volveremos a encontrar en algún momento por ahí.

P: ¿Cómo sientes que ha sido tu crecimiento como presentadora en estos años en ‘Un Nuevo Día’?

A.L.: Sí veo y reconozco, que gracias a como me han guiado mis compañeros y las oportunidades que me ha dado Telemundo, la empresa, los productores, he podido seguir creciendo dentro de ‘Un Nuevo Día’ y de esta familia… He sido muy bien cobijada, y he tenido los mejores maestros desde el inicio, los mejores consejos que en su momento me dio María Celeste, Rashel y Daniel, que fueron los que tenía cerca y que estaban mucho más tiempo en la conducción cuando yo comencé.

Creo que he tratado de absorber y sigo aprendiendo de cada uno de ellos y de los que acaban de entrar, porque Marco tiene toda la experiencia de la vida haciendo conducción… Esta es una tarea que no se acaba, sí veo que ha habido un crecimiento y que voy por bien camino pero creo que hay que seguir esforzándose y seguir trabajando todos los días para dar lo mejor al público.

P: ¿Qué es lo que descubriste de ti que ni te imaginabas?

A.L.: Descubrí que soy más disciplinada, uno cree que levantarse temprano puede ser algo fácil, y puede ser bastante agobiante cuando es algo de todos los días. Hay trabajo de disciplina para mantenerme informada, poder aprender de las noticias, temas de los que a lo mejor yo no soy tan conocedora como inmigraciones, donde son de vital importancia para nuestra comunidad, y de los que yo por ahí, por ser puertorriqueña y no tener problemas en esos términos, no necesariamente prestaba tanta atención o tenía tantos conocimientos…

En términos de economía para poder hablar de finanzas, de cómo ahorrar, cosas que no eran mi fuerte como sí lo es el mundo del espectáculo, porque trabajaba en eso, aquí tienes que prepararte, leer… He aprendido en términos de ser mamá por la experiencia que me ha dado estos 3 años de ser mamá de Alaïa, y todavía me falta enfocarme en muchas otras áreas más para seguir preparándome, creciendo y porque tengo que estar a la altura de la información.

P: ¿Qué le dices al público que es muy de costumbre y no siempre les gusta el cambio?

A.L.: Entiendo que la gente es resistente al cambio y que es difícil porque somos de costumbres, pero que se den la oportunidad de vernos varios días, de dejarnos de entrar a sus hogares y que a los que no nos han visto o están enojados porque han habido cambios, que le permitan a los que han entrado conquistarlos, porque Rashel, James, Erika, Vannucci y yo seguimos estando dentro del show, pero lo que queremos es mejorar la calidad del producto que le llevamos, tanto en términos de apariencias dentro del show, como también a nivel de los conductores. Entiendo que los cambios que está haciendo la gerencia es porque estamos buscando estar más cerca del público, y llevarles algo de mucha calidad, no porque lo que haya habido antes no lo fuera, sino es mejorar aun más lo que le queremos llevar al público.