Arrestos de ‘La Migra’ en Nueva York aumentaron 225% desde Trump

Un informe de la Oficina de Inmigración de la Ciudad revela que ICE ha escalado ferozmente sus acciones contra indocumentados sin historial criminal

Las detenciones de inmigrantes sin historial criminal en el área de Nueva York aumentaron en más de 225% desde que Donald Trump asumió la Presidencia, y los arrestos totales se incrementaron en más del 65%.

Así lo revela un informe elaborado por la Oficina de Asuntos de Inmigración de la Administración De Blasio, en el que se agregó además que los arrestos de ‘La Migra’ en los cinco condados están por encima del promedio de detenciones a nivel nacional de personas sin condenas, que aumentó en 181%.

Entre febrero y septiembre del 2017, fueron arrestados más de 2,000 inmigrantes, mientras que en el mismo período del 2016, la cifra no llegó a 1,000.

En el caso de las deportaciones generales de inmigrantes neoyorquinos, el aumento fue del 109%, mientras que las expulsiones de indocumentados sin historial criminal se incrementaron en 155%.

Bitta Mostofi, comisionada de Asuntos de Inmigración de la Alcaldía, se mostró preocupada por la evidente escalada en las detenciones de ‘La Migra’ en la Gran Manzana y advirtió que aunque ICE continúe con sus acciones, Nueva York seguirá defendiendo a los inmigrantes.

“Estos números hablan por sí solos. El Presidente afirma que está concentrado en nuestra seguridad, pero su decisión de apuntar a familias inocentes no hace que nuestro país sea más seguro o más fuerte”, dijo la funcionaria. “La Ciudad de Nueva York trabaja con sus partes federales cuando eso hace que nuestra ciudad sea más segura, pero no para desbaratar familias innecesariamente”.

La Comisionada hizo un llamado a los inmigrantes que enfrentan casos de inmigración a que se contacten llamando al 311 con los abogados gratuitos que ofrece la Ciudad para analizar sus opciones.

Más menores detenidos

El informe dejó ver además que la detención de menores no acompañados puestos en procedimientos de deportación en Nueva York aumentó en un 554% entre el 2016 y el 2017. Esta tendencia se ha acelerado en el año fiscal 2018, con el doble de casos de deportación.

Al mismo tiempo, el estudio advierte que el número de casos de deportación iniciados contra inmigrantes detenidos aumentó en 53% y la acumulación de casos de inmigración hasta marzo de 2018 a nivel nacional era de más de 692,000 y en Nueva York, hay más de 90,000 retrasos.

Camille Mackler, directora de políticas de inmigración de la New York Immigration Coalition (NYIC), aseguró que los hallazgos presentados por el informe de la Ciudad comprueban que ICE ha aumentado sus acciones contra los inmigrantes como un castigo porque la Gran Manzana es Ciudad Santuario y se niega a entregar a indocumentados.

“Los números revelan lo que se sabe desde el principio, que ICE está tratando de usar a Nueva York como un ejemplo para que otras ciudades vean lo que puede pasar si no colaboran con ellos”, dijo la activista, quien agradeció que Nueva York siga firme en su defensa. “Si uno mira los casos de las personas que han sido detenidas, la mayoría no tiene historial criminal, lo que deja ver que ICE ya no tiene prioridades ni directrices y está agarrando a cualquiera”.

ICE no cesará sus acciones

Rachael Yong Yow, vocera de la oficina de ICE en Nueva York, prefirió no hacer comentarios específicos sobre el reporte, pero recordó que aunque ICE enfoca sus recursos en personas que representan una amenaza para la seguridad, cualquier inmigrante que no esté cobijado por protecciones o alivios puede ser detenido.

“ICE ya no hace excepciones de clases o categorías de extranjeros removibles de la aplicación de la ley. Todos aquellos que violen las leyes de inmigración pueden estar sujetos a arrestos y detención por inmigración y, si se determina por una orden final que son removibles, pueden ser expulsados de los Estados Unidos”, advirtió la funcionaria, al tiempo que agregó que la falta de colaboración de Nueva York con ‘La Migra’ pone en riesgo a todos.

“La ciudad de Nueva York no respeta las detenciones de ICE y estas personas, que a menudo tienen antecedentes penales importantes, son liberadas en la calle, lo que representa una posible amenaza para la seguridad pública”, advirtió la vocera de ICE, al tiempo que dijo que no cesarán sus acciones.

“ICE no tiene más remedio que continuar realizando detenciones generales en vecindarios locales y en lugares de trabajo, lo que inevitablemente resultará en arrestos adicionales, en lugar de centrarse en arrestos en cárceles y cárceles donde las transferencias son más seguras para los oficiales de ICE y la comunidad”, concluyó Yong.