Chef James de Telemundo llama ‘vendida’ a Ana María Canseco por regreso a Univision y ella responde

La presentadora mexicana regresó a "Despierta América" tras su salida de "Un Nuevo Día"

Hasta hace poco Ana María Canseco era una de los presentadoras principales de “Un Nuevo Día” en Telemundo y su regreso a “Despierta América” de Univision para celebrar 21 años del programa causó emoción.

Pero la felicidad fue empañada por un comentario del ex compañero de Canseco, Chef James. La conductora subió a su cuenta de Instagram un video donde pedía a todos sus seguidores no perderse de su aparición en su antigua casita y James le respondió: “vendidaaaa”.

La controversia se desató después de este comentario con las redes sociales volcándose en defense de la presentadora mexicana. Tras la polémica, Ana María le respondió en un mensaje de video.

“Mi querido James, escuché por ahí que me dijiste vendida“, dijo Canseco en el video. “Yo sé, lo que ha de pasar es de que estás un poquito celoso. Sí, yo sé que Yisus [el chef de Univision] es muy guapo, que Yisus sí cocina muy bien, que baila muy bien, tiene una sonrisa divina y unos ojos muy bonitos”.

“Mi querido James el amor no se acaba solamente se transforma. No te pongas celoso. Sabes que tú eres muy especial para mí. Te quiero. No seas celoso”, concluyó.

Ante el video, Canseco aclaró que todo se trataba de una broma entre ambos ex compañeros. “Amigos, claro que es broma. Chef James y Yisus son bellos y los dos excelentes chefs“, explicó. “Quiero con todo mi corazón a mi James y siempre bromeamos y fue, es y seguirá siendo mi gran amigo“.

James Tahhan le respondió: “Pues no me sirve el amor compartido. Tú decides: o él o yo. Chef Yisus ay sí unos ojitos, unos ojitos… Ana María te quiero e Yisus a ti no me queda otra ja ja ja Los quiero muchachos. Para todos los comentarios somos todos amigos y nos llevamos a toda madre”.

Hasta el Chef Yisus entró a la polémica broma y agregó: “Tu tienes amor suficiente para los dos mi querida Anita. Gracias por llenarme de flores. Me encantó verte”.

El cariño entre Ana María y James sigue latente y basta con ver como se lo mostraron hace algunas semanas cuando la conductora salió del programa “Un nuevo día”.