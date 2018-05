Loisaida arma su gran fiesta boricua este fin de semana

Este domingo las calles del Bajo Manhattan se llenarán del colorido y ritmo de la cultura puertorriqueña con la celebración de la edición número 31 del Loisaida Festival.

Durante este fin de semana, la comunidad del Bajo Manhattan llenará sus calles de alegría, ritmo y folclor puertorriqueño en su más diversas formas de expresión, ya que el tradicional Festival Loisaida regresa para celebrar su edición número 31.

Libertad Guerra, directora del festival, adelanta que el evento incluirá entre sus atractivos el estreno en Estados Unidos de la pieza ‘Ay, María!’, como parte de la programación de Theater Lab, una producción de Loisaida Inc., y Mezcolanza NYC. Esta parte de la agenda del festival se desarrollará en la Plaza Cultural, ubicada en la esquina formada por la calle 9 y Avenue C, en la zona de East Village.

“El estreno de esta obra en la ciudad nos llena de gran satisfacción porque esta producción se encarga de reflejar en escena los estragos y la dura realidad tras el paso del huracán María por la isla. ‘Ay, María!’ viene luego de presentarse de manera itinerante en todas las municipalidades de la isla de Puerto Rico”, comenta sobre la pieza que se presentará a las 2 p.m.

Guerra resalta además que la pieza va en coordinación con la temática que este año sirvió de inspiración para al festival, organizado por Loisaida Inc., afiliado de Acacia Network y que lleva por título ‘Bridging Resurgence: From Sandy to María’.

“Este año el festival busca crear consciencia sobre la necesidad de aunar esfuerzos para trabajar en la recuperación y renacimiento de la comunidad tras el paso de la tormenta Sandy. De igual manera, es una señal de alerta que enviamos a las autoridades en cuanto a la urgencia de continuar trabajando a favor de Puerto Rico luego de la catástrofe”, explica Guerra.

La agenda del domingo arrancará con el Community Parade, un desfile que partirá a las 11 a.m., desde el Dry Dock Park, ubicado en la calle 12 y Avenue D. Esta fiesta callejera exhibirá piezas de arte, entre ellos títeres creados con materiales reciclables, y concluye con un taller de arte realizado por los participantes en el programa Loisaida Artist Residency.

Uno de los platos fuertes del festival son las presentaciones musicales y en esta edición se bailará a ritmo de mambo, salsa y plena puertorriqueña. Una colorida fusión de bandas y solistas protagonizará este segmento del festival. El escenario principal contará con la actuación de la cantante, actriz y comediante, Jeannie Sol, la banda Palladium Mambo All-Stars, Kinto Sonó y el cantante y compositor, Eduardo Alegría.

“Traemos a un selecto grupo de artistas, habrá mucho talento y calidad en cada presentación y lo mejor de todo esto es que llega sin costo alguno a nuestra comunidad. Entre las presentaciones que esperamos con ansias y que sabemos que el público disfrutará mucho está la del cantante y poeta Flaco Navaja y su grupo Razorblades y la de la banda colombiana M.A.C.U. Soundsystem”, concluye.

Tributo a un pilar de la comunidad

Previo a la celebración del domingo, el Loisaida Festival realizará mañana viernes 25 a las 7: 45 p.m., el estreno del documental ‘Last One Standing’, en el Loisaida Center. La cinta presenta la vida y obra de Adela Fargas, fundadora del restaurante Casa Adela, que ofrece comida autentica puertorriqueña y que está ubicado en Avenue C. Fargas, quien abrió las puertas de su restaurante en 1976, falleció a principios de este año.

“Esta es una presentación especial que rinde tributo a la memoria de Adela Fargas, un icono de nuestra comunidad. Nos enorgullece dar a conocer su vida y su amor por esta comunidad y por Puerto Rico. La recepción comenzara a las 6:30 p.m., y también incluirá una presentación artística”, concluye.

En detalle:

Qué: Loisaida Festival

Dónde: Las actividades comienzas desde las 11 a.m., con un desfile que parte desde Dry Dock Park, ubicado en la calle 12 y Avenue D

Cuándo: Domingo 27 hasta las 5 p.m

Información: http://www.loisaidafest.org