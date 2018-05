Raúl González frente a una de las más grandes apuestas de su carrera: El musical ‘Visa Para Un Sueño’

Cuenta regresiva! Familia! En sus marcas, listos ya! @visaparaus llega al @apmiracletheatre de Coral Gables este próximo 10 de Agosto con un gran elenco y una orquesta fuera de serie! Tuvimos un casting para el espectacular ballet y aquí les mostramos un poco de lo que se vivió! “Visa para un Sueño”, el musical de los inmigrantes! Compra tus entradas llamando al 305-444-9293 o entrando al www.visaparaunsueño.com #visaparaunsueño #soyinmigrante #teatromusical #broadwayenespañol

A post shared by Visa Para Un Sueño (@visaparaus) on May 21, 2018 at 8:55am PDT