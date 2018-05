Marco Antonio Regil dice que tiene la gracia de un ‘elefante’

Y hoy INTENTAREMOS bailar como @jlo 😱 Aquí los ensayos en donde sufrí 😆 ¡Trataré de esconderme detrás de @zuleykarivera ! 😉👍🏽@unnuevodia @yaritzamdina @adamarilopez @janicebencosme @rasheldiaz @csierika @chefjames Today we will TRY to dance like JLO 😱 My strategy will be to hide behind Zuleyka 😂 Check us out on @telemundo

A post shared by Marco Antonio Regil (@marcoantonioregil) on May 25, 2018 at 4:43am PDT