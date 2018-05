Antana Mockus: “Ya es tiempo de que Uribe suelte el balón”

El senador electo y ex candidato presidencial colombiano advierte que la polarización, promovida en buena parte por el exmandantario, le hace mucho daño al país

Antanas Mockus es una de las figuras más respetadas en Colombia, y de cara a las elecciones presidenciales del domingo en su país, asegura que si los votantes se inclinan por Iván Duque, quien representa a la derecha o Gustavo Petro, quien representa a la izquierda, el futuro de la nación sudamericana estará lleno de división y enfrentamientos. El exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial en el 2010, considera que la opción indicada para “curar a Colombia” es Sergio Fajardo.

Y ante los señalamientos de diferentes sectores que culpan al expresidente Álvaro Uribe de ser el gran causante de la polarización en Colombia y de querer “perpetuarse en el poder”, a través de terceros, Mockus aseguró que ya es hora de que el exmandatario recoja su maleta y baje el telón de la que una vez creyó fue su mejor obra.

¿Quién cree que es la mejor opción para gobernar Colombia?

“Sin duda es Sergio Fajardo, pues es una persona honesta que puede luchar contra la polarización que quedó desde el plebiscito y puede curar a una Colombia que quedó herida”.

En Nueva York hay quienes temen que Colombia pueda volverse una segunda Venezuela. ¿Eso sería posible si gana Petro?

“En este momento estoy seguro de que eso sería de lejos, menos probable con Sergio que con Petro, pero igual creo que si ganara Petro, Colombia tiene anticuerpos institucionales para contener una eventual transformación extrema del país en dirección indeseable, pero hay que tener cuidado”.

Ese es un miedo que ha causado efecto en algunos votantes. ¿No es eso una manipulación?

“El peligro de que cunda el miedo es que las decisiones que se toman así son decisiones defensivas. La base del miedo es sobrevivir y cuando la emoción es el miedo, uno sale corriendo o se polariza y uno se agarra a los golpes y puñetazos, en el plano simbólico. El miedo y el resentimiento hacen mucho daño”.

Algunos simpatizantes creen que usted podría haber sido una buena opción en estas elecciones. ¿Por qué no se lanzó?

“No quiero empezar a hacer un inventario de razones, pero aprendí de la vida que uno debe estar disponible y asomarse a los procesos que aparecen, con cierta naturalidad. No soy una persona que se ha puesto en la cabeza el imperativo de ser presidente. En cierto sentido me halaga que la gente me diga que hubiera podido ser bueno, pero Sergio Fajardo es mejor, tiene menos años que yo y no tiene Parkinson”.

¿Le preocupa ver a Colombia polarizada?

“Hay que advertir que la polarización tiene muchos riesgos reales. La gente fácilmente cae en escaladas. Los colombianos tenemos un amor propio demasiado fuerte y a veces un adjetivo causa reacciones de mucha violencia. Lo más triste es saber que emocionalmente a Colombia nunca la van a destruir autores externos, pero tiene tendencia a la autodestrucción, pues cuando se exacerban los ánimos aparecen momentos de alta pugnicidad”.

¿Por qué cree que en Colombia muchos siguen viendo al expresidente Uribe casi como un mesías?

“Creo que hay que confiar en las instituciones. Las personas somos importantes, pero lo que termina definiendo la buena ruta de un gobierno es la institucionalidad. Creo que el expresidente Uribe aportó mucho, pero también tuvo decisiones indebidas como cuando el presidente se equivoca gravemente dando una declaración diciendo que los falsos positivos, no eran personas recogiendo café, insinuando que eran delincuentes. Los derechos humanos no son un capricho y ahí él se equivocó”.

¿Usted cree que el expresidente Uribe tiene una obsesión con perpetuarse en el poder?

“Creo que casi siempre hay una tentación de perpetuarse en el poder, y espero no ser injusto pero creo que Uribe se enamoró de su obra y nos sigue remitiendo al acto número uno de una historia que tiene cuatro o cinco actos. Yo creo que ya es tiempo de que Uribe suelte el balón y que las nuevas generaciones jueguen. Uribe nos enseñó a censurar a las FARC y a odiar las FARC y estamos en otro momento. Quiero invitar a Colombia a que nos sumemos a Fajardo para poder curarnos del exabrupto que representó el plebiscito. Creo que Sergio es capaz de combatir esa polarización que empezó Uribe”.