El grupo que asiste a los líderes de los inquilinos de NYCHA tiene un nuevo nombre pero una larga historia

La mayoría de los protagonistas en el drama de vivienda pública de los últimos meses son bien conocidos. Está el alcalde y, por supuesto, el gobernador, así como el Concejo Municipal y la propia NYCHA. El Concejo de Presidentes de los Condados de la Ciudad (CCOP), el organismo coordinador de los líderes de inquilinos de viviendas públicas, es familiar para cualquiera que conozca las viviendas públicas. Jim Walden, el abogado que demandó a la Autoridad de Vivienda en nombre del CCOP, también ha estado presente por un tiempo, y fue objeto de un perfil del New York Times en abril.

Pero At-Risk Community Services, la organización sin fines de lucro que asesora al CCOP en sus negociaciones con el alcalde y el Concejo, es un nombre nuevo para la mayoría, punto: la organización se incorporó solo en noviembre y registró su sitio web unas semanas más tarde.

En cuestión de meses, la organización estaba desempeñando un papel clave. At-Risk figura en las visitas que Andrew Cuomo hizo a los complejos de NYCHA en marzo, donde el gobernador atacó el manejo del sistema de vivienda pública en manos del alcalde. Es parte de la amplia demanda de Walden, que eliminaría los acuerdos laborales de NYCHA, modernizaría la forma en que la autoridad toma decisiones para sus 400,000 residentes e impondrá un supervisor independiente. Y está muy involucrado en las conversaciones con el alcalde y el Concejo sobre el nombramiento de un administrador de emergencias para NYCHA, aunque parece que se están dando muy pocas conversaciones.

Dos miembros del CCOP de nueve miembros que hablaron con City Limits dijeron que sabían poco sobre At-Risk Community Services, ellos dicen que entró en escena a principios de 2018 cuando Danny Barber, el antiguo titular de la asociación de inquilinos en Andrew Jackson Houses en El Bronx, se convirtió en presidente de CCOP. Aixa Torres, otra prominente líder de una asociación de inquilinos que proviene del complejo Smith Houses en Manhattan, dijo que nunca había tratado con ellos. Una destacada organización de justicia social de Brooklyn que ha trabajado con inquilinos de NYCHA durante décadas dijo que nunca había oído hablar de At-Risk.

Pero los dos miembros de CCOP enfatizaron que, incluso si es un recién llegado, At-Risk ha tenido un impacto positivo.

“Acabamos de conocerlos a través de Danny Barber”, dice Lilithe Lozano, miembro de CCOP para el norte de El Bronx y una antigua inquilina líder en Parkside Houses en El Bronx. “Han sido un gran recurso para nosotros porque finalmente estamos haciendo algunas cosas y que NYCHA nos respete”. Raymond Ballard, miembro de CCOP del este Brooklyn, dijo que nunca ha trabajado con At-Risk. Pero, él comentó rápidamente, “Veo una cosa que han hecho: consiguieron que el gobernador se sumara para ayudar con la situación”. (Tanto Ballard como Lozano dijeron que hace mucho tiempo tenían un abogado independiente para sus respectivos distritos CCOP).

Una VIDA anterior

En una entrevista con City Limits, Barber dijo que At-Risk comenzó a trabajar en su vecindario hace seis años. “At-Risk es un grupo de abogados y contadores voluntarios” que ofrecieron a los inquilinos ayuda para “tratar con NYCHA” y “ayudar a los residentes a obtener atención médica”. (Mientras Barber aparece en el sitio web de At-Risk como parte de “Our Team”, no es un empleado).

Hasta hace poco, la organización a la que Barber se refería no se llamaba At Risk Community Services, sino más bien Labor and Industry for Education Inc. (LIFE) At-Risk es una filial de LIFE, con sede en Cedarhurst, Long Island, y fue fundada en 1980.

Según el director administrativo Elie Hecht, quien ha estado con LIFE desde 2008, la organización operó con un perfil relativamente bajo durante muchos años, siendo su principal trabajo la administración de un programa HeadStart en la ciudad de Nueva York. Eso comenzó a cambiar en la última década. Los ingresos aumentaron de $ 700,000 en 2011 a $ 9.3 millones en 2014, principalmente porque LIFE se hizo cargo de dos programas de cuidado infantil, uno en Williamsburg y el otro en Coney Island. Aumentaron los fondos federales y estatales, al igual que el dinero de la ciudad: de 2012 a 2013, el gasto de la ciudad en LIFE aumentó de $ 480,000 a $ 5.7 millones. Desde entonces, promedió $ 3 millones al año.

Además de pre kínder y aprendizaje temprano, la organización ahora realiza prevención de ejecución hipotecaria y proporciona servicios de relevo y coordinación de servicios de Medicaid para familias con niños discapacitados. También opera uno de los fideicomisos más grandes agrupados de Medicaid en el estado, un mecanismo que permite a las personas de bajos ingresos con necesidades de salud calificar para Medicaid, incluso si de otro modo por poco se perderían el límite de elegibilidad. Las ganancias de las tarifas de LIFE para el fideicomiso combinado aumentaron de $ 109,000 en 2012 a $ 962,000 en 2016.

Fue la expansión de los servicios para la primera infancia de LIFE en 2012 o lo que primero la puso en contacto con los inquilinos de NYCHA, según Hecht, porque esos programas se basaban en edificios de NYCHA. Hecht y sus colegas comenzaron a ver los problemas a los que se enfrentaban los inquilinos de NYCHA, por no mencionar las grandes probabilidades que tenían los líderes inquilinos de NYCHA.

“NYCHA tenía aproximadamente 70 abogados internos”, recuerda Hecht. “CCOP ni siquiera está financiado. No tiene personal. No tiene a nadie que represente sus intereses. Decidimos crear At-Risk específicamente para hacer frente a los problemas de NYCHA. Tratamos de equilibrar el campo de juego”.

At-Risk ha solicitado al Servicio de Impuestos Internos un estado fiscal sin fines de lucro. Cuando se le preguntó si los clientes del trabajo de NYCHA de At-Risk también podrían convertirse en una base de clientes para el fideicomiso, Hecht dice: “Nos gustaría que un día lo fuera, pero no nos hemos enfocado realmente en eso”.

“La visión es que un día, la vida de los residentes se puede mejorar de muchas maneras diferentes: programas educativos, alimentos saludables, servicios a los que tienen derecho y de los que simplemente no reciben educación, son cosas que hacen las listas de deseos”, dijo. “Pero ahora mismo, NYCHA está en modo crisis”.

LIFE no está financiando At-Risk directamente, dice Hecht. En cambio, la fundación Jacob y Anita Penzer está asegurando la operación. Sin embargo, el personal de la nueva organización son todos empleados de LIFE, incluidos Hecht y la directora ejecutiva Jackie Rogoff. Eventualmente, At-Risk tendrá su propia junta, dice Hecht.

Por su parte, el directorio de LIFE tiene la sensación de ser un asunto familiar. Lisa, la esposa de Hecht, fue incluida en su informe anual más reciente como presidenta de la junta directiva de LIFE. El secretario es Richard Penzer, esposo de Rogoff y hermano del miembro del personal Michael Penzer. Rogoff y Richard Penzer le prestaron a la organización $ 160,000 el año pasado, y la fundación familiar de Penzer está financiando At-Risk.

Richard Penzer es un desarrollador que desempeñó un papel destacado en la remodelación del centro de Pittsburgh desde la década de 1990 en adelante. Su vida ha sido tocada por la tragedia y el peligro: su hermana murió en el desastre del vuelo 800 de TWA de 1996, después de lo cual se convirtió en el principal vocero de las familias de las víctimas. En 1992, de acuerdo con las versiones que dio, Penzer fue amenazado en su casa por tres “matones” que buscaban cobrar una deuda reclamada por un ex inversionista en uno de sus edificios de Pittsburgh; ese inversor luego figuraba en los escándalos de corrupción que enviaron al ex primer ministro israelí Ehud Olmert a prisión.

Ninguno de esos argumentos tiene algo que ver con LIFE, pero la organización ha tenido su propia cuota de fricción. En 2005, un juez estatal ordenó que LIFE ahorrara más de $ 55,000 que supuestamente le debía a una agencia de recaudación de fondos que le había ayudado a obtener subvenciones del gobierno. Diez años más tarde, un ex director ejecutivo de LIFE, el rabino Simcha Lefkowitz, demandó a LIFE alegando que había sido despedido indebidamente por un consejo de administración que usurpó la autoridad de la junta real. LIFE impugnó fuertemente esas afirmaciones, y un juez en un momento criticó a Lefkowitz (que no devolvió una llamada en busca de comentarios) por sus “muchas inconsistencias”. En 2016, las partes llegaron a un acuerdo. LIFE acordó pagarle a Lefkowitz $ 350,000 y todas las partes firmaron un acuerdo de no desacreditación. Se suponía que el acuerdo era confidencial, pero está disponible a través de la base de datos en línea del tribunal estatal.

Más recientemente, la organización recibió críticas negativas sobre la fundación de una escuela Montessori en Bushwick que cobraba hasta $ 21,000 por año. La visión siempre fue proporcionar financiamiento a familias de bajos ingresos para que también pudieran asistir, según Hecht. Esas esperanzas no se han materializado, sin embargo, la escuela cerrará este mes después de solo un año de operación.

¿Pretende empoderar a los inquilinos?

La demanda presentada por CCOP contra NYCHA exige, entre otras cosas, la imposición de un supervisor independiente sobre la agencia. Al preguntársele si At-Risk podría convertirse en ese supervisor, Hecht dice: “Lo dudo. En este momento, nuestro trabajo es ser asesor de CCOP. Ciertamente no pedimos ser supervisores”.

At-Risk también representa a CCOP en las conversaciones con el alcalde y el Concejo sobre la designación de un gerente de emergencias sobre NYCHA. La ley estatal que crea el administrador de emergencia les dio a esas tres entidades la autoridad conjunta para elegir un gerente. Pero con una fecha límite inminente, las reuniones han sido pocas. “Para todos los efectos, no ha habido ninguna discusión sustantiva”, dijo Hecht. Mientras esperaba que la intransigencia del alcalde-de Blasio obviamente resintiera la gran actuación del gobernador en NYCHA-Hecht dijo que el silencio del Concejo es sorprendente. Pero la revelación de que la orden del gobernador Cuomo esencialmente le da al gerente de emergencias un cheque en blanco para que las reparaciones de NYCHA se realicen en la cuenta bancaria de la Ciudad parece haberles dado tranquilidad a algunos legisladores. Si las tres partes no nombran a alguien antes del 1 de junio, el contralor Scott Stringer tiene 14 días para elegir un administrador.

Hecht dice que confía en que Stringer tendrá en cuenta las opiniones de los inquilinos. Por eso, se refiere a las opiniones de CCOP, pero podría haber una diferencia entre los dos. Si bien el CCOP se autodenomina como “el órgano rector de la comunidad de inquilinos de NYCHA” y “la única entidad autorizada para hablar en nombre de toda la comunidad de NYCHA”, es justo preguntar qué tan sólida es la estructura de liderazgo de inquilinos de NYCHA. Muchos líderes inquilinos de NYCHA son defensores articulados e incansables de sus compañeros inquilinos, pero algunos han estado en el cargo durante 20 años o más. “Tienen entre 70 y 80 años”, dijo sinceramente Lozaro. “Están siendo reelegidos por su popularidad y porque nadie más quiere hacerlo”.

Barber, quien ha discutido cómo hacer que los inquilinos de NYCHA se conviertan en un movimiento político y contempló buscar la oficina, dijo que no alberga dudas sobre At-Risk. “Han estado a nuestro lado. Solo han sido directos. El impulso que obtuvimos con este caso no ha sido más que la voluntad y la gracia de Dios”.

Para leer este artículo en inglés, ir a: CityLimits.org