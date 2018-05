Inmigrante que recibió ciudadanía por rescatar menor: “Yo no lo pensé, me subí y Dios me ayudó”

Le llaman “Spider Man” por su hazaña de escalar cuatro pisos de un edificio y auxiliar al pequeño que estaba colgando

La Presidencia de Francia otorgará la ciudadanía de ese país al inmigrante de Mali que rescató a un menor que colgaba de un balcón en París.

Videos muestran a Mamoudou Gassamad,de 22 años, mientras escala cuatro pisos en pocos segundos este fin de semana.

Si no hubiese sido por la hazaña del extranjero, apodado “Spider Man”, el pequeño de 4 años habría caído al precipicio.

Cuando el personal de emergencia arribó, ya el niño estaba a salvo.

El presidente francés Emmanuel Macron encabezó una ceremonia este lunes en el Palacio de los Campos Eliseos, en la que se le entregó a Gassamad una medalla de oro por su valentía y esfuerzo. Cuando el inmigrante se lanzó al rescate, se hallaba en el vecindario para ver un juego de fútbol en un restaurante de la zona.

En medio del evento Gassama le dijo al presidente: “Yo no lo pensé, yo me subí y Dios me ayudó”.

Al rescatar al menor, éste “estaba llorando porque estaba herido”, describió el hombre, posteriormente, a CNN.

“Yo amo a los niños, yo habría odiado verlo sufriendo enfrente de mí. Yo corrí y busqué soluciones para salvarlo y le doy gracias a Dios que pude escalar el edificio por el balcón”, narró el homenajeado.

El padre jugaba Pokemon Go

Por otra parte, el padre del menor está siendo investigado por abandonar sus responsabilidades y poner a su hijo en riesgo.

El fiscal francés Francois Molins dijo a la cadena que el hombre se había ido de compras cuando dejó solo al niño. Cuando regresaba a su apartamento, supuestamente, se retrasó porque se puso a jugar Pokemon Go.

La víctima se supone que fuera supervisado por su padre mientras la madre vive en Reunion Island, un territorio francés administrado en el Océano Indico; se desconocen los motivos.