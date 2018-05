Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Disfruta de un concierto gratuito de salsa en Brooklyn en el que participará Tito Puente Jr., y saborea propuestas culinarias de Little Italy en el zoológico de El Bronx.

Jueves 31

Danza: Anabella Lenzu

La bailarina y coreógrafa argentina Anabella Lenzu presentará esta noche la pieza multidisciplinaria ‘No more beautiful dances’. Esta obra, que aborda el tema de la feminidad y lo que representa ser mujer en la época actual, combina danza y teatro, proyección de videos y fotografía, entre otros elementos. El show forma parte de la agenda de LaMaMa Moves! Dance Festival. En 66 East 4th street, desde las 7 p.m. Información: http://www.lamama.org

_________________________________________________________________________________________________

Viernes 1

Jerry Hernández y la orquesta Dee Jay

Comienza el fin de semana a ritmo tropical de la mano de Jerry Hernández y la orquesta Dee Jay. Durante este concierto la agrupación de salsa interpretará sus mayores éxitos. Puedes disfrutar de la orquesta en dos sesiones de música, uno a las 11:30 p.m., y una segunda a las 1:30 a.m. Esta propuesta también contará con la participación del DJ J Loco. En 192 Mercer Street. Información: http://www.gygnyc.com

_________________________________________________________________________________________________

Concierto de jazz con ‘Mariposa’

Explora la música de Mariposa, una banda de jazz femenina que combina influencias de la música americana y sudamericana. Esta singular agrupación reúne a Hyuna Park, en el piano y dirección musical, Myriam Phiro en las voces, Leonor Falcón en el violín, Tina Lama en el bajo y Mariana Ramírez en la batería y percusión. Desde las 7:30 p.m., en Bonafide Club, 212 East 52nd Street. Entradas: $20. Información: http://www.clubbonafide.com

_________________________________________________________________________________________________

Ritmos afro venezolanos

El percusionista Carlos Talez Estrada ofrecerá un concierto cargado de ritmos autóctonos de su natal Venezuela, que encierran el legado de la cultura afro. Talez Estrada, quien es además experto en danza folclórica, tocará música latina junto a su banda Carlos Telez Estrada Afro Venezuelan Band. En Terraza 7, 40-19 Gleane St. Elmhurst, Queens. Información: http://www.terraza7.com

_________________________________________________________________________________________________

Concierto: María Raquel

Acompaña a la cantante de origen colombiano María Raquel durante un concierto en el que la artista fusionará los más diversos ritmos latinos. En su repertorio, María Raquel incluirá boleros, cumbias, salsa, son cubano y sonidos tradicionales del folclor colombiano. El concierto comienza a las 8 p.m., admisión $10. Para reservaciones: http://www.guadalupeinnbk.com

_________________________________________________________________________________________________

Sábado 2

Festival Muticultural

Celebra la diversidad cultural que distingue a la ciudad de Nueva York durante la novena edición del Muticultural Festival. Este festival trae música, danza, artesanía y moda entre otras atracciones. La agenda también incluye actividades para niños, juegos. En el Jackie Robinson Park, en el 85 Bradhurst avenue, cerca de la calle 146. Información: http://www.multiculturalfestival.nyc

_________________________________________________________________________________________________

Fiesta de sabores en el Bronx Zoo

Saborea platos de una selección de las recetas más populares de la zona de Little Italy en el Bronx Zoo sábado 2 y domingo 3, como parte de la agenda de la serie ‘Boogie Down at The Bronx Zoo. Esta serie incluye música, arte, bailes, comidas y por supuesto, las atracciones del zoológico de El Bronx. De 12 a 3 p.m., en Grizzly Corner, 2300 Southern Boulevard. Información: http://www.bronxzoo.com

_________________________________________________________________________________________________

Domingo 3

Celebra la cultura Israelí en Times Square

Participa de una celebración que rendirá honor a la cultura Israelí en el corazón de la ciudad. Times Square será el escenario para este evento que incluirá música e invitados especiales, entre los que figura la actriz Mayim Bialik. Se trata de una fiesta que conmemora los 70 años de la proclamación del Estado de Israel y que comenzará a partir de las 8 p.m., y que se prolongará hasta las 10 p.m.

_________________________________________________________________________________________________

Noche de salsa en Brooklyn

Aprovecha para disfrutar de ‘Bushwick Salsa!’, un concierto de salsa gratuito en The Brooklyn Mirage. Baila bajo las estrellas con la música de artistas locales e internacionales. Entre los músicos que participarán en esta velada figuran Tito Puente Jr., Soundboy Cartagena, New York Salsa Band y DJ Woody. Desde las 4 hasta las 11 p.m. En 140 Stewart Avenue, Brooklyn. Información: www. bushwicksalsa.eventbrite.com

_________________________________________________________________________________________________

Lunes 4

Pianos por toda la ciudad

Prepárate para salir a descubrir pianos por toda la ciudad. El evento anual Sing For Hope Pianos regresa este año con 50 pianos que serán distribuidos por toda la ciudad. Cada uno de estos instrumentos exhibirá pinturas de los más diversos artistas. Los pianos, transformados en obras de arte, harán su debut el próximo lunes 4 en 28 Liberty Plaza, ubicada en el Distrito financiero.

_________________________________________________________________________________________________

Ejercítate en Columbus Circle

La serie ‘360 Wellness’ trae cuatro meses cargados de energía a través de rutina de ejercicios, meditación, entre otras actividades. El programa gratuito será inaugurado el miércoles 6 con ‘Movements Matters’, que comienza temprano en la mañana con una clase de yoga a las 6 a.m., en la acera del centro comercial en Columbus Circle, bajo las instrucciones del Bee Bosnack, instructor de Equinox Fitness Club. Se requiere hacer reservación. Información: http://www.theshopsatcolumbuscircle.com