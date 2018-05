Matías Almeyda le dice adiós a Chivas, no es más el técnico del rebaño

El estratega intenta llegar a un acuerdo económico y los jugadores del equipo rojiblanco le manifiestan su respaldo en redes sociales

Llegó a su fin la era de Matías Almeyda en las Chivas del Guadalajara, pues el “Pelado” dejó de ser el técnico del rebaño, luego de una irreparable fractura con la directiva.

De acuerdo con información del diario Récord, Almeyda, quien se encuentra en Argentina, y el Club Guadalajara pusieron punto final a la relación, pese a que el estratega tenía contrato con Chivas hasta junio de 2021, aunque ahora ambas partes intentan llegar a un acuerdo económico.

Entre las propuestas económicas, Almeyda le pide al club saldar la deuda pendiente con los jugadores y cuerpo técnico, incluidos los bonos de los objetivos que se consiguieron, entre ellos, el título de la CONCACAF Liga de Campeones.

El timonel argentino se encuentra en Argentina, pero fuentes cercanas confirmaron que la relación con la directiva se tornó ríspida en las últimas horas, ante la serie de medidas tomadas por la dirección deportiva de Francisco Gabriel de Anda.

Almeyda tiene contrato todavía con Chivas hasta junio de 2021, pero su salario es uno de los más altos en la organización rojiblanca, que a partir de ahora y por instrucción de la dirección general, ha entrado en una fase de recorte de gastos de operación, para sanear las finanzas y darle apoyo a la cantera.

Después de coronarse en la Liga de Campeones de Concacaf, el “Pastor” argentino había dejado una lista de refuerzos a la directiva, de cara al Mundial de Clubes.

Días después, Gabriel de Anda aclaró que no sólo no llegarían los jugadores que solicitó el entrenador, sino que el equipo entraría en una fase de consolidación financiera, por lo que no retuvieron a Rodolfo Cota, además de abrir la puerta para vender a Rodolfo Pizarro al mercado nacional. El mediocampista se encuentra ya negociado con el Monterrey.

Todos esos cambios a su planeación, fueron desgastando la relación entre Almeyda y la oficina rojiblanca en los últimos días.

Según la fuente cercana al técnico, lo que terminó por decepcionar a Matías fue que la directiva lo evidenciara ante la opinión pública de que no estaba convencido de seguir, por lo que el haber modificado su plan de descanso para el plantel, ya sólo fue sólo una consecuencia de que la directiva se prepara para su inminente salida.

Algunos jugadores, al enterarse de que la directiva busca finiquitar la relación con el “Pelado”, externaron vía redes sociales mensajes de aliento para su mentor.

“Estamos contigo @peladoalmeyda”, publicaron Edwin Hernández, Ángel Zaldívar y otros rojiblancos más.

Miguel Ponce, quien regresa del Necaxa para ser dado de alta con el chiverío, publicó el mismo mensaje para Almeyda, acompañado de emoticones de llanto, lamentando su salida.