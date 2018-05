Pasajeros de aeropuertos en EEUU no podrán llevar alimentos congelados o líquidos en equipaje de mano

TSA anuncia cambio en los procedimientos al momento de viajar

PUERTO RICO – Desde este miércoles las reglas cambian un poco en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín y en otros de EEUU, y hasta los pasteles o el sofrito que pensaba llevar a su pariente “allá afuera” tendrán que pasar por un nuevo protocolo.

Según informó la gerencia del aeropuerto recientemente en su página de Facebook y detalló este martes para Primera Hora, la Administración de Seguridad en la Transportación (TSA), desde el 31 de mayo prohíbe llevar alimentos congelados o líquidos en el bulto de mano.

José Baquero, director de seguridad de TSA para Puerto Rico y el Caribe, explicó que este tipo de producto representa un reto para la inspección en los equipos de seguridad. Dijo que hay “inteligencia sobre explosivos y líquidos orgánicos en que era necesario hacer inspecciones adicionales a alimentos congelados”.

Esta nueva medida traerá cambios en los puntos de cotejo, porque ciertamente antes se podían llevar estos alimentos y aunque TSA no podría precisar de qué se trataba, ahora sencillamente no los dejarán pasar, dijo Baquero.

“Este es un cambio que aplica ‘nationwide’ (a través de la nación) en los 400 y pico de aeropuertos de Estados Unidos”, dijo Baquero.

Pero, aunque aplica al resto de Estados Unidos, el funcionario con cerca de 12 años de experiencia reconoce que esta nueva medida se sentirá más en Puerto Rico que en otros aeropuertos.

“El impacto en Puerto Rico va a ser más considerable que en otros lugares donde no hay esta tradición de cargar en viajes alimentos congelados. Aquí el número de pasteles y sofritos que nosotros vemos (es grande). Siempre lo vemos, especialmente pasteles, morcillas, sofritos, eso son los ‘top three’ (las tres principales), pero la verdad es que ahí ves de todo, como empanadillas, alcapurrias”, relató.

¿Qué pasa si se te olvida y llegas con esa comida congelada o húmeda en el bulto de mano o carry-on? Baquero dijo que el pasajero se expone a un gran retraso en el vuelo, porque el personal de seguridad tendrá que inspeccionar el producto, lo que implica abrirlos. O sea, van a abrir cada pastel incluido en una docena. El personal de TSA te podría dar dos opciones, explicó el funcionario, o regresar al área de abordaje y enviar los pasteles con el resto de las maletas en la parte de abajo del avión, o descartar viajar con ellos, como podría ser echarlos en la basura.

“Si el pasajero no lo quiere identificar o no lo quiere abrir, le daremos la oportunidad de que lo ponga en el equipaje checked o lo descarte… yo no me voy a quedar con ellos”, sostuvo Baquero.

“Si la abuela le va llevar pasteles al hijo en Chicago, que los ponga en el equipaje facturado, el checked- bag, o la maleta que no va contigo en la cabina del avión, sino en la maleta de abajo. Ya no puede ir en la maleta de arriba”, precisó.

Esta veda a los alimentos congelados en la maleta de mano es una prohibición más estricta que la que hay para los líquidos, porque es total. Pero, similar a los líquidos, el producto sí se puede llevar en el bulto facturado.

(Por Daniel Rivera Vargas)