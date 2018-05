Silvestre Dangond: “Yo lucho más por mantenerme que por llegar a la sima”

Ante dos retos: nuevo álbum y segunda gira por Estados Unidos

Silvestre Dangond está de estreno, después de éxitos como ‘Cásate Conmigo‘ y ‘Ya No Me Duele Más’ de su álbum Gente Valiente, regresa con una propuesta que nace mucho más de su necesidad de regresar a sus orígenes: Esto Es Vida, un disco de puro vallenato.

Mientras se prepara para comenzar en julio su segunda gira dentro de Estados Unidos y visitar las ciudades más importantes, hablamos con el cantautor colombiano que, con 16 años de carrera, no solo logró ser una estrella en su país natal, sino que está conquistando el mundo.

Pregunta: ¿Cómo te preparas para esta segunda gran gira en Estados Unidos?

Silvestre Dangond: Estoy lanzando el nuevo álbum también así que se me juntan las dos cosas… El ingrediente que va a tener este tour es el plus de poder escuchar canciones nuevas. La verdad es que casi siempre dejo todo para última hora, porque mucha anticipación le quita como emoción, me gusta ser más orgánico, más real a la hora de subirme a un escenario.

P: Hace unos 5 años llegaste con un sueño a Estados Unidos de comenzar de nuevo, tenías tu nombre en Colombia y te convertiste aquí rápido en un fenómeno, pero, ¿cómo te mantienes en el éxito después de eso?

S.D.: Todo pasa y hay que mantenerse…Yo lucho más por mantenerme que por llegar a la sima, trato siempre de hacerlo y darle tiempo al tiempo, ya son 16 años trabajando, uno adquiere una experiencia que no sabe esperar. Cuando recién llegué aquí, que no tenía ni la primera canción sonando en radio, y ahora podemos hablar de una canción como ‘Cásate conmigo’ que es número uno y eso es porque he sido paciente, he sabido esperar y he seguido lo que dicta mi corazón, Trato siempre de guiarme por los sentimientos.

P: ¿A la hora de componer qué te guía?

S.D.: Ahí soy más sincero que nunca, yo canto la tabla, digo la verdad.

P: Este nuevo álbum es de puro vallenato, ¿por qué?

S.D.: Porque me nació, quise hacerlo así, no quiero que se crea que lo hice por presión del público ni de nadie, fue porque me nació en su momento. Yo perfectamente lo podría haber hecho el año pasado, pero no, es ahora porque ahora lo sentí.

P: ¿Qué significa el vallenato en tu vida?

S.D.: Es como hablar de mi mamá, eso se basa en la sinceridad de cómo lo sientes, yo he sido tan sincero con mi público al punto que he hecho lo que he querido… Prácticamente ha sido un matrimonio donde nos hemos tenido que aguantar porque los cambios no son fáciles, y mira toda la metamorfosis que he tenido musicalmente.

P: ¿Qué hay en este nuevo disco?

S.D.: Es como un relato, un viaje de todos estos 16 años en las música, vas a encontrar de todo un poquito, como un reencuentro de todos mis álbumes, de cómo comencé, de cómo fui madurando hasta ‘Gente Valiente’, encontrar sonidos, aires que los van a llevar a ciertos momentos de mi carrera, y otros que los van a sentir actualizados. A parte producir 100% un disco se siente una responsabilidad tan grande, tan única porque traté de hacer lo mínimo y lo máximo para que sepa a Silvestre 100%.

P: ¿Qué sientes tú cuando después de tanto trabajo te escuchas?

S.D.: Por eso se llama ‘Esto es Vida’ porque cuando lo comencé a escuchar se me salían las lágrimas, yo sentí que hasta me rejuvenecí escuchando este disco.

P: ¿Cómo balanceas las giras trabajando tanto?

S.D.: Para mí las giras son como cuando sales de paseo con tu familia a disfrutar, yo me encuentro que tengo que trabajar, pero para mí es disfrutar ,porque no solamente me acerco a mis fans, sino que también me acerco a mi banda, mi grupo, comienzo a vivir muchas experiencias, mi sensibilidad crece cuando estoy de tour, por todo por los espacios, los tiempos, el inicio y el final tienen una adrenalina muy bonita: el inicio porque no sabes qué va a pasar y el final porque no quieres que termine.