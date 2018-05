Un dominicano entra al mágico mundo de ‘Harry Potter’

Joshua de Jesús comparte su experiencia en Broadway al ser parte del reparto de la súper producción, 'Harry Potter the Cursed Child'

Un joven actor latino hizo realidad su sueño de trabajar en los teatros de Broadway y por todo lo alto, al formar parte del reparto de una prestigiosa producción que literalmente está cargada de magia: ‘Harry Potter and the Cursed Child’, obra basada en el octavo libro de ‘Harry Potter’, la célebre serie de la autora británica, J.K. Rowling.

Joshua de Jesús, de padres dominicanos y el mayor de tres hermanos, confiesa que el día que recibió la llamada para recibir el resultado de su audición, le atacaron los nervios y por un momento dudó en tomar la llamada.

“Nunca voy a olvidar ese día. Sólo había dos opciones, que me eligieron o no. Yo deseaba profundamente formar parte de esta producción y tenía miedo de escuchar que no me habían seleccionado. Trabajar en una obra en Broadway es algo que soñé, pero que veía lejano y afortunadamente se dio esta gran oportunidad mucho más rápido de lo que jamás imaginé”, comenta el actor de 20 años.

De Jesús, quien creció entre el Alto Manhattan y Brooklyn, recuerda además el momento cuando la propia J.K. Rowling sorprendió a todo el reparto con una visita durante un ensayo en el Lyric Theatre.

“Conocer a la autora de esta fantástica historia fue una experiencia inexplicable. Fue algo emocionante. Ella fue muy amable con nosotros y se interesó por ver de cerca nuestra labor y compartir con nosotros. Fue muy especial”, agrega sobre Rowling.

El actor, único hispano en la producción y que registra en su trayectoria la obra ‘Runaways’, en New York City Center, y ‘Wink’, en el Theater for the New City, confiesa que la actuación ha estado siempre presente en su vida y que aunque en principio su mamá se resistía a que descuidara sus estudios por seguir el camino de la actuación, ha recibido mucho respaldo de su familia.

“Pienso que es una reacción natural porque ella pensaba en lo difícil que es para un actor abrirse paso y en las posibilidades al respecto. Luego de que se dio cuenta de que mi pasión por la actuación era fuerte, me ha respaldado por completo. Toda mi familia me ha apoyado mucho y es algo que valoro inmensamente”, destaca De Jesús, quien también incluye entre sus créditos su participación en la serie de televisión ‘Chicago Fire’.

De Jesús plantea que es muy reducido el número de actores latinos trabajando en Broadway, pero que aunque las cifras no son las más favorables, considera que el cuerpo de actores hispanos en Broadway brilla en los escenarios con sobrado talento y creatividad.

“Me gustaría ver más latinos en Broadway, es evidente la escasez, pero lo que sí puedo decir es que los que están son actores excelentes que ponen nuestra cultura latina en alto en cada obra en la que participan”, explica el actor, que incluye entre sus actores preferidos a Gael García Bernal y a Diego Luna.

La vida del mago Harry Potter ha estado marcada siempre por grandes emociones y esta obra no es la excepción. En ‘Harry Potter and the Cursed Child’, el público se encontrará a Harry Potter 19 años tras el último libro, ahora en su etapa de adulto, cargado de trabajo en el Ministerio de Magia, casado y con tres hijos en edad escolar.

La obra, que cuenta con la dirección de John Tiffany, tiene la particularidad de que se presenta en dos partes y de que se recomienda ver ambas piezas en orden y durante el mismo día. La producción llega a Broadway luego de ganar un total de 24 premios en el Reino Unido y convertirse en la obra más galardonada en la historia de los premios Oliver, en donde obtuvo 9 premios, entre estos, mejor obra nueva y mejor director.

La producción de Broadway, que se estrenó a finales abril, fue nominada recientemente a 10 premios Tony e incluye en su reparto a siete de los actores del elenco original de la obra, entre ellos figura el actor Jamie Parker, en el rol de Harry Potter.

En detalle:

Qué: Show ‘Harry Potter and the Cursed Child’

Dónde: 214 W 43 street

Cuándo: Todos los días, excepto los lunes.

Información: http://www.harrypottertheplay.com/us/