Intensifican presión por MetrCards para pobres en Nueva York

Defensores de la “tarifa justa” buscan que la medida se incluya en el nuevo presupuesto de la ciudad

NUEVA YORK.– Neoyorquinos de bajos ingresos y defensores del transporte público ratificaron este domingo su pedido a la Administración de Blasio para que acceda a incluir en el presupuesto el financiamiento del 50% del precio de las MetroCards. La medida de presión ocurre mientras el presupuesto está previsto que se apruebe en los próximos días.

Los activistas se quejaron de no haber recibido respuesta del alcalde a una solicitud de audiencia que hicieron hace un mes para que escuche sus planteamientos sobre el subsidio o “tarifa justa” para los neoyorquinos pobres. También denunciaron que el alcalde no ha dado a conocer su posición a la propuesta que hizo sobre el tema el Concejo.

Como se recordará el pasado 10 de abril, el presidente del Concejo Municipal Corey Johnson propuso incluir $212 millones en el presupuesto preliminar, con el fin de subsidiar las MetroCards para unos 800,000 neoyorquinos que viven por debajo del umbral de la pobreza, de $24,339 dólares anuales para una familia de cuatro.

“Hemos venido hasta aquí para recordarle que Nueva York no puede ser una ciudad más justa sin darles un respiro a los pasajeros pobres”, dijo Gustavo Febles, miembro de Alianza Riders y empleado de una tienda de abarrotes de Brooklyn.

Apostados en las inmediaciones del City Hall los activistas se las ingeniaron para montar una sala de audiencias y rindieron sus testimonios ante un “alcalde sustituto”, que fue representado por un usuario del transporte.

“Todos los días, tengo que decidir entre comprar un almuerzo o una MetroCard. Como estudiante de economía, mi objetivo principal es ir y venir a clases. Por lo tanto, a menudo me quedo sin almuerzo. Pido al alcalde que incluya la “tarifa justa” en su presupuesto este año”, dijo Sharon Bardales, una estudiante universitaria de El Bronx.

Uno a uno, los líderes representantes de la Campaña Straphangers (NYPIRG), Street Vendor Project, Picture the Homeless, Theatre of the Oppressed y otras organizaciones que abogan por los usuarios del transporte público, expusieron sus puntos de vista.

Las organizaciones llamaron al alcalde Bill de Blasio a incluir fondos para subsidiar la “tarifa justa” (Fair Fares) en el presupuesto de la Ciudad del próximo año que se aprobará este mes.

En su oportunidad, un portavoz del alcalde afirmó que De Blasio apoya la “tarifa justa”. “Pero en lugar de hacer que los neoyorquinos de bajos ingresos paguen, cree que un impuesto a los millonarios debería financiar el susbsidio del transporte”.

Otras ciudades importantes, como San Francisco, Seattle y, desde hace dos meses, Toronto, ya han adoptado esta política.

Los defensores de la “tarifa justa” anunciaron que están enviando 13,818 peticiones de neoyorquinos que demandan ese subsidio al alcalde De Blasio. La campaña para reunir las peticiones se realizó en línea, fuera de las estaciones de metro y a lo largo de las rutas de autobús por toda la ciudad.

De acuerdo a la coalición que promueve la iniciativa, si se promulga la “tarifa justa”, podría ahorrarles a los neoyorquinos de bajos ingresos más de $ 700 anualmente. Se estima que el costo del programa tendría un costo anual de $ 212 millones, lo que representa menos de una cuarta parte del uno por ciento del presupuesto de la ciudad de $ 90 mil millones.

Para esta semana, la coalición proyecta difundir a través de las redes sociales los videos de las peticiones con las esperanza de que el alcalde los pueda ver al tiempo que él y el Concejo concluyen las negociaciones presupuestarias.

A principios de este año, más de 50 funcionarios electos y más de 70 organizaciones se unieron para apoyar la iniciativa de “tarifa justa” para los neoyorquinos pobres. Para obtener la lista completa de los partidarios de la coalición, vaya a www.ridersny.org/fairfares.