Ricky Martin cierra exitoso ciclo en Las Vegas

¿Regresará a "La Ciudad del Pecado"?

A poco más de un año del debut de su residencia All In en Las Vegas, la megaestrella puertorriqueña del pop, Ricky Martin, cierra hoy su segunda temporada en el Park Theater del Monte Carlo Resort and Casino.

Se desconoce si será el cierre definitivo del espectáculo que estrenó en abril de 2017, y desde entonces ha tenido cerca de 30 funciones que han sido vistas por público de todas partes del mundo, así como distintas personalidades que también se han dado cita.

Considerado una de las figuras latinas más influyentes de los últimos años, el intérprete abre su espectáculo con el clásico “Livin’ la vida loca” y continúa un repertorio de otras 20 canciones que recogen su trayectoria, entre temas románticos y otros más rítmicos.

En medio del show dirigido por Jamie King, el artista honra sus raíces puertorriqueñas con la típica “bomba”, siendo este uno de los momentos más celebrados.

Martin, -quien hace un par de horas publicó una imagen con la cifra 4,645, relacionada a las muertes causadas por el Huracán María de acuerdo con un estudio de la Universidad de Harvard-, se acompaña en el escenario de 16 bailarines, entre ellos, la boricua Tatiana Delgado. Los cambios de vestuario son 10 a lo largo del show, todos de la marca Dsquared2.

“Para mí y para los míos, qué representa, pues marcar pauta de los que somos los latinos y de lo que podemos hacer y de cómo podemos mover la economía de este país, y en mi concierto se habla español y se canta español”, expresó el cantante para la fecha del estreno en el 2017.

Una vez se baje esta noche del escenario, el vocalista pudiera tomarse un tiempo para crear música, según se dijo.