Inmigrantes peruanos forman coalición nacional desde Nueva Jersey

Quieren organizar la 1ra "Convención Nacional de Instituciones Peruanas" en Estados Unidos

Reunidos en Paterson (NJ), un grupo de organizaciones peruanas acordaron convocar la primera “Convención Nacional de Instituciones Peruanas” para organizar y canalizar la ayuda de y a sus inmigrantes en Estados Unidos.

La coalición se define como no-partidaria y busca “promover a los valores y talentos peruanos en arte, ciencia y cultura, así como empoderar a los peruanos que decidan participar en la vida política estadounidense en sus niveles local, estatal y federal”, destacó el portal Reporte Hispano.

Mario López, presidente de la coalición, dijo que la convención buscará la unidad de las instituciones peruanas para lograr objetivos comunes a la comunidad inca en Estados Unidos.

El directivo manifestó que dentro de los planes está canalizar adecuadamente los aportes, donativos e iniciativas de los peruanos en el exterior.

Anotó que el auxilio internacional hacía países como Perú ha disminuido mucho en los últimos 30 años, desde la ayuda de los gobiernos pasando por organismos internacionales y programas como “Sisters Cities” (Ciudades Hermanas) de Estados Unidos, que no ya no cuentan con fondos para asistir a sus pares.

“Estamos estudiando algunas experiencias, como por ejemplo el programa 3×1 que tiene el hermano país de México, en el cual el Estado participa con un porcentaje del costo de una obra y los migrantes organizados contribuyen con otra parte”, dijo López.

Por lo pronto la coalición está en la fase de legalizar su institucionalidad y luego anunciar la fecha de la convención.

La coalición ya se encuentra registrada en Trenton (NJ) como una organización sin fines de lucro.

El comité tiene hasta el 29 de junio para entregar una propuesta de estatuto. Integran el comité Nelly Celi, Martha Anci, Gisella Olazabal, Roman Vonkomarnicki y Luis Aguilar.

Algunas de las organizaciones que forman parte de la coalición son “Peruanos Unidos de Harrison”, “Instituto Victor Raúl Haya de la Torre”, “Young People of The Future of New Jersey”, “Our Way to Hope”, “Ed Sowin Hope”, “Peruvian Civic of Newark” y “Peruvian Parade Inc”, entre otras.