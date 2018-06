Critican a ‘El Coque’ Muñiz por defender a Luisito Rey, papá de Luis Miguel

‘El Coque’ levantó la voz a favor de su padrino, el cantante español, a través de su cuenta de Twitter

Tras el odio que ha despertado Luisito Rey en el público que domingo a domingo está al pendiente de ‘Luis Miguel, la Serie’, por Netflix, Jorge Muñiz salió a su defensa.

El Coque levantó la voz a favor de su padrino, el cantante español, a través de su cuenta de Twitter.

El conductor del programa ¡Pásele, yo Invito! que se transmite por TV Azteca de lunes a viernes 16:00 horas, lamentó además los comentarios negativos hacia Luisito Rey de personas que, dijo, no lo conocieron.

Dijo que el padre de Luis Miguel fue muy cercano a su padre, el cantante Marco Antonio Muñiz.

“Me da tristeza ver como algunas personas q no conocieron a LUISITO REY hablen tantas tonterías, mi padre fue su amigo y yo también muchas veces convivíamos en familia, fue mi padrino y testigo en mi boda, YO LO RECUERDO Y LO RECORDARÉ CON RESPETO Y CARIÑO! o no picha?“, publicó el también cantante.

Las reacciones de los “haters” del padre de Micky no se hicieron esperar y reiteraron su odio hacia la figura de Luisito Rey, quien es presentado en la serie como un hombre ambicioso, mentiroso y manipulador que lastimó a su hijo.

“Quien lo está mostrando como fue, es su propio hijo… vaya que se da ‘candil de la calle oscuridad en su casa“, respondió la usuaria @sandydemolina.

Otra persona identificada como @LaBorreOlvera señaló: “Claro un tipete que obliga a su esposa a acostarse con otro, que droga a su hijo y que lo roba debe ser la persona más linda del mundo”.

Por su parte @alfguzman11 le dio una recomendación al Coque: “No creo que tu papá te explotara y robara como fue el caso de Luis Miguel. Asi que mejor callado”.

POR: Paula Ruiz