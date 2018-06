Lady Gaga se estrena como actriz principal de un filme

En la cinta 'A star is born' se estrena además el actor Bradley Cooper como director

Ya había aparecido antes en cine y televisión, pero siempre se limitó a hacer cameos de sí misma. En esta ocasión, la cantante Lady Gaga, conocida por sus excéntricos comienzos, interpreta por primera vez un papel principal en una película, ‘A star was born’.

El filme relata una trágica historia de amor en la que el experimentado músico Jackson Maine (Bradley Cooper) descubre y se enamora de la artista luchadora Ally, interpretada por Lady Gaga, que casi había renunciado a su sueño de triunfar.

El elenco también incluye a Andrew Dice Clay, Dave Chappelle o Sam Elliott.

Gaga, quien fue nominada al Oscar por la canción Til It Happens to You en 2016, interpreta canciones originales en la película, que ella escribió junto a Cooper, actor cuatro veces nominado al Oscar. Toda la música es original y fue grabada en vivo.